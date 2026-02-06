Trump publica y luego retira video ofensivo sobre los Obama

Trump enfrenta críticas por un controvertido video de los Obama

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de un video que provocó reacciones airadas tanto entre sus detractores como dentro de su propio partido.

En un reciente post en su plataforma Truth Social, Trump compartió un video que incluía un segmento donde Barack y Michelle Obama eran caricaturizados como simios, sobre la melodía de The Lion Sleeps Tonight. Aunque la publicación fue eliminada poco después, el daño ya estaba hecho.

Reacciones de condena

El senador republicano Tim Scott, uno de los pocos aliados de Trump en el Senado, se manifestó enérgicamente al pedir que se retire el video, describiéndolo como “lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca”. Inicialmente, la administración justificó la difusión del video como un simple «meme de internet», instando a los críticos a «dejar de fingir indignación».

Comparaciones raciales en el contenido

El video no solo se limitó a los Obama; también incluyó representaciones de otros demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez y Hillary Clinton, en maneras igualmente despectivas. Las ilustraciones de los Obama como simios evocan estereotipos raciales que han sido utilizados de forma despectiva a lo largo de la historia.

La respuesta de la Casa Blanca

Ben Rhodes, exasesor de la Casa Blanca bajo la administración Obama, criticó duramente a Trump, afirmando que, a pesar de sus ataques, los Obama serán recordados con cariño mientras que Trump será visto como una mancha en la historia estadounidense.

Críticas desde el propio Partido Republicano

La controversia no solo generó reacciones entre los demócratas. Varios republicanos también se alinearon con las críticas. El representante Mike Lawler calificó el video como «ofensivo», mientras que Scott expresó su deseo de que la publicación fuera falsa.

Una situación prevenible

Finalmente, un miembro del personal de la Casa Blanca mencionó que el video fue compartido «por error», lo cual ha suscitado dudas sobre el control que se ejerce sobre el material compartido desde la cuenta de Trump.

Conclusiones en el aire