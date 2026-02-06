viernes, febrero 6, 2026
Legisladores de EE. UU. se reúnen con Cámara de Diputados en renegociación del T-MEC

Diplomáticos de EE.UU. y México se Encuentran en la Cámara de Diputados: Un Paso Hacia el Diálogo Constructivo

Este viernes 6 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados en México será escenario de un encuentro informal entre legisladores estadounidenses y la Comisión de Relaciones Exteriores, en un contexto clave para la renegociación del T-MEC. Este encuentro, aunque no oficial, simboliza un gesto positivo hacia el diálogo bilateral.

## Un Encuentro Promovido desde EE.UU.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que el encuentro fue solicitado por un grupo de congresistas de EE.UU. y se gestionó a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Monreal subrayó que recibirán a los visitantes “con beneplácito y respeto”, a pesar de que el evento carece de carácter oficial o interparlamentario.

### Contexto de la Reunión

La reunión se lleva a cabo en un periodo de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, ni el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ni el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estarán presentes, dado que Ebrard es el principal negociador del T-MEC y su agenda no debe ser alterada por este encuentro.

## Un Espacio para el Diálogo Amistoso

Monreal calificó la reunión como un evento de “amistad y buena vecindad”, donde no se esperen repercusiones de carácter oficial. Este gesto se realiza mediante la colaboración con la embajada estadounidense y bajo la dirección del diputado Pedro Vázquez González.

### Participación Igualitaria

Con el objetivo de garantizar un diálogo plural, la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios han acordado que cada fuerza política esté representada proporcionalmente en el encuentro.
“Todos los visitantes, sean extranjeros o nacionales, son bienvenidos a nuestra casa, la Cámara de Diputados”, afirmó Monreal.

## Claves del Encuentro

– **Sin Acuerdos Oficiales**: No se establecerán compromisos ni declaraciones institucionales.
– **Intercambio Informal**: Se limitará a un diálogo de cortesía.
– **Ausencia de Negociadores Clave**: La reunión no contará con la participación de quienes están a cargo de las negociaciones del T-MEC.

### Futuras Reuniones Interparlamentarias

Ricardo Monreal ha adelantado que se encuentra en diálogos con la Cancillería y el embajador Esteban Moctezuma para revitalizar las reuniones interparlamentarias entre ambos países. El objetivo es que los Congresos designen comisiones y retomen encuentros bilaterales oficiales, respaldados por la diplomacia mexicana y la Secretaría de Economía.

Afirmó que esta reunión preliminar es esencial para construir confianza y entendimiento entre ambas naciones. Las expectativas de futuros encuentros donde se puedan discutir temas de relevancia siguen abiertas.

## Relación Comercial en Foco

El pasado 31 de enero, Marcelo Ebrard reafirmó la solidez de la relación comercial entre México y EE.UU., a pesar de las recientes presiones arancelarias. Destacó que la política económica de los últimos siete años ha sido crucial para mantener el tratado vigente y preservar la posición de México como el principal exportador a EE.UU., logrando pagar el arancel más bajo.

Ebrard también subrayó que México ha reducido la pobreza y ha visto un incremento en los salarios, citando que “somos el segundo país con menor desempleo, solo después de Japón”.

