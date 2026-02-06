Guía Práctica para Invertir desde Argentina

Las últimas cifras del gigante del comercio electrónico han generado revuelo entre inversores y analistas, gracias a un balance que, aunque mixto, sigue posicionando a la empresa en el camino de la innovación.

Amazon ha publicado su informe trimestral, que muestra ventas netas de 213.386 millones de dólares, un crecimiento del 14% respecto al año anterior y por encima de las expectativas, que esperaban 211.330 millones.

Según el Director de Estrategias & Trading de IOL Inversiones, Maximiliano Donzelli, el crecimiento en el sector de publicidad también fue notable, alcanzando 21.320 millones de dólares, superando las proyecciones.

Sin embargo, la ganancia por acción se situó en 1,95 dólares, un poco por debajo de la expectativa de 1,97 dólares.

El segmento de Amazon Web Services (AWS) reportó un crecimiento del 24% interanual, alcanzar los 35.600 millones de dólares, el ritmo más alto desde 2022.

Desempeño Financiero y Operativo de Amazon

En términos operativos, Amazon reportó un resultado de 24.977 millones de dólares, un incremento del 17,8% interanual. Esta cifra incluye cargos extraordinarios de aproximadamente 2.400 millones de dólares por disputas fiscales en Italia y otros efectos relacionados con activos físicos.

Sin considerar estos cargos, el EBIT habría sido de 27.400 millones de dólares, lo que refuerza la sólida dinámica operativa del negocio.

En segmentos geográficos, Norteamérica mejoró su margen operativo hasta un 9%, mientras que el segmento internacional experimentó una caída del 23% en su resultado operativo.

Por su parte, el beneficio neto del trimestre alcanzó los 21.192 millones de dólares, un ligero aumento respecto a los 20.004 millones del cuarto trimestre de 2024.

Inversiones en Inteligencia Artificial y Flujo de Caja

Durante el último año, el flujo de caja operativo creció un impresionante 20%, alcanzando 139.500 millones de dólares. Sin embargo, el free cash flow se redujo considerablemente, bajando de 38.200 millones a 11.200 millones de dólares debido a un aumento en compras de propiedad y equipo.

Estas inversiones están dirigidas principalmente a la infraestructura y centros de datos para inteligencia artificial (IA). De cara a 2026, Amazon prevé un gasto de capital de 200.000 millones de dólares, superando las expectativas del mercado.

Andy Jassy, CEO de Amazon, anunció que estos fondos se destinarán a áreas estratégicas como chips, robótica y satélites, asegurando un rendimiento sostenible y a largo plazo.

Perspectivas de Inversión en Amazon

El desempeño mixto de Amazon refleja su consolidación en el mercado y una visión clara de expansión. El crecimiento de AWS y la inversión en IA resaltan su papel como líder en tecnología.

Aunque la ganancia por acción se quedó un poco corta, la mejora en márgenes y el aumento del flujo de caja operativo son señales alentadoras para los inversores. La disminución del free cash flow tiene como objetivo financiar una estrategia de inversión que promete altos retornos en el futuro.

Este panorama presenta una oportunidad interesante para aquellos interesados en invertir a largo plazo en Amazon.

Invertir en Amazon desde Argentina

Los argentinos pueden acceder a invertir en Amazon a través de un bróker internacional que opere en el mercado de Estados Unidos o mediante CEDEARs, que replican el valor de la acción en pesos y se negocian localmente.

Ambas alternativas son viables, pero presentan diferencias en costos y exposición cambiaria. Los brókers internacionales permiten comprar acciones directamente en el NASDAQ, aunque requieren transferencias en dólares y conllevan costos de mantenimiento.

Por otro lado, los CEDEARs son más comunes en Argentina, permitiendo a los inversores participar del mercado internacional sin abrir cuentas en el exterior. Además, ofrecen cobertura cambiaria y se ajustan al precio del dólar.

Aspectos Importantes Antes de Invertir

Monto mínimo: Los CEDEARs permiten inversiones desde pequeñas sumas, mientras que en el NASDAQ se requiere comprar al menos una acción completa, que cotiza por encima de los 3.000 dólares.

Exposición cambiaria: CEDEARs ajustan su valor automáticamente según el dólar financiero, mientras las acciones en EE. UU. exigen convertir pesos a dólares por parte del inversor.

Impuestos: En ambos casos se aplican impuestos conforme a la normativa argentina, pero los CEDEARs simplifican la operatoria por estar regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).