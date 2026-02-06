Milei y Caputo acusan a Pullaro de especulación que costó a Santa Fe $120.000 millones en dos meses

Javier Milei y Luis Caputo Arremeten Contra Maxi Pullaro: 120 Mil Millones en Juego

La disputa entre el gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro, y miembros del gobierno nacional se intensifica. Tras la emisión de un polémico bono internacional, ahora lo acusan de provocar grandes pérdidas económicas a la provincia.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo han criticado abiertamente al gobernador Pullaro, quien enfrenta serias acusaciones sobre la gestión de fondos provinciales. Los funcionarios acusan a Pullaro de haber especulado con deudas, generando un desbalance de 120 mil millones de pesos en solo dos meses.

Decisión Controvertida en el Mercado Internacional

En diciembre del año pasado, el gobernador Pullaro decidió emitir un bono internacional por 800 millones de dólares con un plazo de 9 años y una tasa del 8.10%. Aunque el ministro Caputo solicitó que estos fondos ingresaran al país, Pullaro argumentó que permanecerían en el exterior.

Reacciones en la Comunidad Política

Pullaro expresó: «Van a quedar allá hasta que entendamos que lo mejor para la provincia es traerlos». Su postura genera inquietud, ya que muchos consideran que no se puede sacrificar el bienestar provincial por intereses del Gobierno nacional.

Críticas a la Gestión Financiera de Pullaro

Economistas como Federico Domínguez también han lanzado pullas hacia el gobernador. En su análisis, destacó que la situación ha costado alrededor de 36 millones de dólares a los santafesinos debido a decisiones erróneas con el tipo de cambio y la no colocación de fondos a tasas en pesos. «Le hizo perder a los santafesinos 1% por la baja del FX», indicó en redes sociales.

Acusaciones de Especulación

Luis Caputo refutó a Pullaro en un comentario contundente sobre la especulación: «Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos».

La Respuesta De Pullaro y el Silencio del Gobernador

A pesar de la presión, Pullaro no ha contestado directamente a las acusaciones. Su equipo parece mantener una posición de reserva frente a los ataques desde el entorno del presidente y el ministro de Economía.

La Opinión Presidental y su Impacto

Javier Milei también se pronunció a través de redes, manifestando su desacuerdo con Pullaro. «No se entiende… no haces ninguna obra y te guardas la plata para especular», escribió, resaltando la tensión existente a nivel administrativo y financiero.

La contienda entre el gobierno de Santa Fe y la administración nacional no parece tener un final próximo. La población espera respuestas claras sobre el manejo de los fondos y las decisiones financieras que afectan directamente su bienestar.