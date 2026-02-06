Euro Blue: Cierre del 6 de febrero de 2026

Euro Blue y Euro Oficial: Las Cotizaciones Clave del 6 de Febrero de 2026

Este viernes, las cifras del euro blue y euro oficial marcan la pauta económica en Argentina. Conocé los detalles de las cotizaciones que impactan en el mercado.

¿Cuál es la Cotización del Euro Blue Hoy?

El euro blue finalizó su jornada, el 6 de febrero de 2026, a $1.772,75 para la compra y $1.705,75 para la venta. Esta divisa informal es generalmente más cara que su contraparte oficial, debido a su acceso más restringido y a la dinámica del mercado paralelo. Sin embargo, las recientes políticas económicas han hecho que la brecha entre ambas cotizaciones se reduzca.

Euro Oficial: ¿A Cuánto Cotiza Hoy?

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cerró hoy en $1.630,00 para la compra y $1.730,00 para la venta.

El euro es la moneda utilizada en 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, formando la eurozona. Se trata de la segunda divisa más utilizada a nivel mundial, solo detrás del dólar. Países como Alemania, Francia, e Italia son parte de este selecto grupo que utiliza el euro.

Euro Tarjeta: Cotización para Gastos en el Extranjero

El euro tarjeta, conocido también como euro turista, se posiciona en el mercado a $2.296,66 para la compra y $1.671,04 para la venta, reflejando su uso en transacciones internacionales.

Cierre del Euro Blue el 6 de Febrero

Cierre de la Cotización en Diferentes Bancos Argentinos

Hoy, el costo del euro en los principales bancos del país es el siguiente:

Banco Ciudad: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta)

Banco Nación: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta)

Banco BBVA: $1.680,00 (compra) / $1.740,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.635,48 (compra) / $1.740,03 (venta)

Banco Supervielle: $1.652,00 (compra) / $1.749,00 (venta)

Dólar Blue: Cotización Paralela del 6 de Febrero

El dólar blue también tuvo su cierre hoy, con un valor de $1.415,00 para la compra y $1.435,00 para la venta. Esta divisa es un reflejo del mercado paralelo y usualmente presenta precios superiores al dólar oficial.