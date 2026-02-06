Conductor agredió a agentes de tránsito mientras llevaba a un bebé en brazos en General Madariaga

Peligro en la Ruta: Conductor Lleva a su Bebé en el Regazo y Ataca a Agentes de Tránsito

Un escalofriante suceso en la provincia de Buenos Aires, donde un conductor puso en grave riesgo la vida de su propia hija mientras intentaba evadir controles viales.

El incidente sucedió el viernes en la ruta provincial 56, cerca de General Madariaga, cuando una combi blanca Mercedes Benz fue detenida por agentes de tránsito que notaron un comportamiento errático al volante. Al aproximarse, se dieron cuenta de que el conductor sostenía a un bebé en su regazo, lo que desencadenó una serie de eventos alarmantes.

Una Crisis de Seguridad Vial

El Ministerio de Transporte de la provincia calificó el evento como un «grave episodio de imprudencia vial». Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial se encontraban realizando un operativo de control preventivo debido a la temporada estival, cuando detectaron que el conductor manejaba con una niña de casi un año sobre su falda, un claro signo de irresponsabilidad que comprometía la seguridad de todos los involucrados.

Agresión en Plena Intervención

Al ser interceptado, el conductor reaccionó con agresividad hacia los agentes, incluso mientras su esposa lo apoyaba y sostenía a su hija en brazos. La situación se tornó peligrosa cuando intentó avanzar con su vehículo hacia la camioneta de Seguridad Vial. Ante este ataque, los agentes se vieron obligados a resguardarse e informaron a las autoridades competentes.

Intervención Policial y Consecuencias

La policía llegó rápidamente al lugar y aprehendió al conductor, quien fue acusado de resistencia a la autoridad. Este acto temerario y violento no solo expuso la vida de la menor, sino también la de otros conductores en la carretera.

Registro de la Intervención