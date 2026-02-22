2026: La SIDE lidera en ejecución presupuestaria de salarios

La Secretaría de Inteligencia de Estado ha alcanzado cifras récord en su ejecución presupuestaria, superando ampliamente a otros organismos del gobierno. Este desbalance en los gastos despierta inquietudes sobre las prioridades del Estado.

Según los últimos datos disponibles hasta el 17 de febrero, la Secretaría de Inteligencia de Estado ha invertido $5.164 millones en su personal permanente, lo que representa el 18,5% del presupuesto total asignado para este año de $55.832 millones. Esta cifra es la más alta entre todas las secretarías y ministerios, evidenciando un marcado enfoque en la dotación de recursos humanos. En comparación, el Ministerio de Capital Humano, que también destaca en este ítem, ha ejecutado solo $258 millones de un total de $2.148 millones, sumando un 12,05% de su presupuesto.

Gastos Comparativos de Otros Ministerios

El contraste en los gastos es aún más evidente cuando se observan otros ministerios. El Ministerio del Interior ha destinado $1.194 millones, representando apenas el 7,9% de su presupuesto de $15.035 millones. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha ejecutado $2.827 millones, lo que representa un 6,99% de su total de $40.462 millones. Asimismo, el Ministerio de Salud, con un presupuesto de $73.465 millones, ha realizado pagos por $5.675 millones, equivalentes al 7,7%, mientras que el Ministerio de Seguridad, con $21.113 millones asignados, ha gastado $1.767 millones, es decir, el 8,6% de su presupuesto disponible.

Áreas Críticas en Tiempos de Austeridad

La Secretaría de Educación, otro sector crucial, ha ejecutado $2.950 millones de $33.088 millones, lo que se traduce en un 8,9%. Comparativamente, la Secretaría de Presidencia, con $14.000 millones, ha destinado $1.110 millones, un 7,5% de su presupuesto total.

Analizando el contexto más amplio, en total, la Administración Pública Nacional ha ejecutado $610.347 millones en «retribuciones al cargo» del personal permanente, lo cual representa un 9,2% del total programado para el año.

Un Aumento Inquietante en la Secretaría de Inteligencia

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que, a pesar de un ajuste del 22% en el gasto público total, la Secretaría de Inteligencia ha visto un incremento del 69% en su presupuesto respecto al año anterior. Este aumento genera preocupación dada la significativa reducción en áreas críticas como salud, educación y seguridad social.

Por ejemplo, programas vitales como el de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas han visto una caída del 54,5%, mientras que el de Promoción de la Investigación ha sufrido un severo recorte del 76,4%. Estas disminuciones contrastan marcadamente con el aumento desmedido en la Secretaría de Inteligencia.

Gastos Reservados y otros Desembolsos

Hasta mediados de febrero, la SIDE había asignado $898 millones a gastos reservados de un total de $19.096 millones disponibles, así como $858 millones en la adquisición de equipos de computación y mobiliario. Adicionalmente, la Secretaría también destina recursos a “alimentos para personas”, reportando $93 millones en este rubro, que incluye alimentos para hospitales y comedores.

En esta categoría, la Secretaría de Inteligencia figura entre las que más gastan, superada solo por la Secretaría de Presidencia, que ha gastado $168 millones en alimentos en el mismo periodo. Este desbalance en las prioridades de gastos gubernamentales plantea preguntas sobre el enfoque de inversiones en áreas esenciales frente a fuertes aumentos en partidas destinadas a la inteligencia estatal.