Macri Regresa: El PRO Se Define y Renueva su Estrategia

La reciente media sanción de la reforma laboral generó tensiones en el PRO, donde el desafío está claro: adaptar postura o ver cómo se complican las cosas.

Cristian Ritondo, líder de la bancada del PRO, dejó en claro su mensaje a La Libertad Avanza: “Si no hacen cambios, así no sale”. Esto ocurrió tras la controversia generada por la aprobación en el Senado, donde dos senadoras del PRO, Victoria Huala y Adriana Cristina, votaron en contra de un artículo relacionado con licencias médicas.

El Voto que Cambió la Jugada

Fruto de esa postura, el oficialismo optó por no avanzar en la reglamentación de la ley como se había planificado. Ante esta atmósfera, Ritondo expresó en Twitter que el Gobierno debía eliminar el artículo en cuestión, coincidiendo casi con su inminente eliminación.

La Hora de la Puntualidad

Durante la sesión, la tardía llegada de Fernando de Andreis, nuevo secretario general del partido y aliado cercano de Macri, sorprendió a más de uno. Aunque el oficialismo logró el quórum gracias a un diputado que responde al gobernador Claudio Vidal, se cuestionó la lentitud habitual de De Andreis. A pesar de la demora, votó a favor y se mostró a favor de la reforma, enviando un mensaje de alineación.

Los Nuevos Caminos del PRO

Aunque las tensiones son palpables, la dirección del PRO es clara. Macri y su equipo trabajan en fortalecer el partido, manteniendo una postura colaborativa pero crítica en temas clave. De hecho, el expresidente tiene previsto hacer su primera aparición pública el próximo mes en Puerto Madryn.

Un Nuevo Capítulo para Macri

Recientemente, imágenes del exmandatario haciendo compras en un supermercado en Palermo comenzaron a circular. Su nueva vida de soltero, tras la separación de Juliana Awada, ha revitalizado las especulaciones sobre su posible regreso a la política.

A pesar de que su círculo íntimo descarta su candidatura a presidente en 2027, hay un consenso sobre su deseo de asegurar un buen candidato para el PRO que aporte valor a la política. Este enfoque podría revitalizar el partido con nuevas caras y ideas, esenciales en un momento donde la influencia de La Libertad Avanza ha cambiado el panorama político.

Movimientos Estratégicos en el PRO

La estrategia incluye a figuras como Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, y Martín Yeza, presidente de la Asamblea. Además, María Eugenia Vidal, ahora enfocada en el ámbito privado con la Fundación Pensar, está creando un programa de formación para jóvenes con colaboración de prestigiosas universidades.

Macri confía en que este programa será crucial para revitalizar el partido, trayendo a la vanguardia a una nueva generación de dirigentes que renueven el enfoque del PRO y enfrenten los desafíos que surgen con el nuevo panorama político del país.