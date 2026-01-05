2026: Un Año de 13 Lunas Llenas y la Esperada Luna Azul

2026: Un Año de Maravillas Celestiales con 13 Lunas Llenas

El año 2026 promete ser único para los amantes de la astronomía, con la inusual ocurrencia de 13 lunas llenas. Un fenómeno ideal para explorar el cielo nocturno y deleitarse con su belleza.

El Fenómeno de las 13 Lunas Llenas

El ciclo sinódico de la Luna, que dura aproximadamente 29,5 días, provoca que cada dos o tres años se produzcan discrepancias en el calendario lunar. Esto puede resultar en dos lunas llenas en un mismo mes, o en ocasiones como 2026, un total de 13 lunas llenas a lo largo del año. Este desajuste genera oportunidades únicas para la observación astronómica.

Abril: Mes de la “Luna Azul”

Dentro de este interesante calendario lunar, abril destacará por un fenómeno excepcional: la “Luna Azul”. Este término hace referencia a la presencia de dos lunas llenas en solo 30 días. En 2026, la primera luna llena de abril será el día 1, y la segunda, el 30, ofreciendo un espectáculo digno de contemplar.

Superlunas y Observación Detallada

Además de la Luna Azul, se registrarán lunas llenas que ocurrirán cuando la Luna esté cerca de la Tierra, lo que permite que se aprecie más grande y brillante, conocido como superlunas. Este fenómeno se podrá disfrutar especialmente en los meses finales del año, cuando las condiciones climáticas favorezcan la visibilidad.

Para aquellos apasionados por la astronomía, usar binoculares o telescopios puede enriquecer la experiencia, permitiendo observar los cráteres y detalles de la superficie lunar con mayor claridad.

Calendario Lunar Completo para 2026

A continuación, las fechas confirmadas en las que la Luna alcanzará su fase llena durante el año:

– Enero: 3

– Febrero: 1

– Marzo: 3

– Abril: 1 y 30 (doble luna llena – Luna Azul)

– Mayo: 30

– Junio: 29

– Julio: 28

– Agosto: 27

– Septiembre: 25

– Octubre: 25

– Noviembre: 24

– Diciembre: 24

Con este atractivo calendario, 2026 se perfila como un año fascinante para quienes disfrutan de la belleza del cosmos, asegurando que cada cuatro semanas el cielo ofrecerá un espectáculo natural que cautivará a todos.