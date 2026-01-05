Menescaldi: ‘La presión sobre el dólar superará las expectativas del Gobierno’

La reciente flexibilización del cepo cambiario abre nuevas oportunidades para las empresas con capital extranjero. ¿Cómo afectará esto al comportamiento del dólar y al acceso al crédito? Sebastián Menescaldi, director de la Consultora EcoGo, nos brinda su análisis.

En una conversación con Canal E, Sebastián Menescaldi analizó la reciente liberación parcial del cepo cambiario que beneficia a las empresas. Este cambio permite a las compañías con inversores extranjeros comenzar a repatriar utilidades desde el 1 de enero, aunque con ciertas limitaciones en su implementación.

Transferencias Permitidas y Limitaciones

Menescaldi destacó que, aunque se permite la transferencia de utilidades hacia el exterior, este beneficio solo aplica a los balances a partir del año 2025. Las utilidades generadas entre 2019 y 2024 no están contempladas en esta medida.

Estimaciones de Utilidades Repatriadas

Respecto a las utilidades remitidas, el especialista estima que las empresas podrían repatriar alrededor de 10.000 millones de dólares en total, aunque un significativo 40% a 42% ya se habría reinvertido en el país.

Impacto en el Mercado Cambiario

Menescaldi también se refirió al remanente disponible para presionar sobre el mercado cambiario, que podría oscilar entre 5.500 y 6.000 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que no todas las empresas estarán dispuestas a girar sus dólares al exterior de inmediato, lo que podría limitar el efecto inmediato sobre el tipo de cambio.

Expectativas sobre el Comportamiento del Dólar

Si bien existe la posibilidad de un aumento en la demanda de divisas, Menescaldi proyecta que se implementará un flujo efectivo de alrededor de 3.500 millones de dólares para este año. Según su análisis, el nuevo marco cambiario no debería afectar significativamente la cotización del dólar a corto plazo, aunque las tensiones en el tipo de cambio podrían manifestarse en los primeros meses del año.

“La evolución del tipo de cambio dependerá de los flujos de dólares que entren y salgan del país”, concluyó Menescaldi, advirtiendo que la presión sobre el dólar podría superar las expectativas del Gobierno en el corto plazo.