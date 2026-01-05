Timothée Chalamet muestra su lado romántico en una velada con Kylie Jenner

En la gala de los Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet dejó huella no solo por su galardón como Mejor Actor, sino también por un emotivo y sorprendente discurso que incluyó una declaración de amor inesperada a Kylie Jenner.

El pasado domingo 4 de enero, los Critics Choice Awards se convirtieron en el escenario perfecto para que Timothée Chalamet, reconocido actor por su papel en Marty Supremo, brillara. Agradeció a su equipo y compañeros nominados, pero fue su conmovedora dedicatoria hacia su novia lo que capturó la atención mundial.

Un Discurso que Rompe Barreras

En un momento clave de su discurso, Chalamet se dirigió directamente a Jenner, que lo observaba desde el público, con los ojos llenos de emoción. Su sinceridad fue palpable cuando expresó: “Gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin vos”. Este mensaje despertó un aplauso ensordecedor en la sala, y la cámara se centró en una Jenner visiblemente emocionada, que respondió con un “yo también te amo”.

Un Beso que Habla de Más que Palabras

La pareja, en un gesto poco habitual para ellos, compartió un apasionado beso al anunciar el premio de Chalamet. Este acto rompió con el perfil reservado que el actor había mantenido en eventos anteriores, revelando un lado más romántico y abierto.

El Comienzo de su Relación

La historia de amor entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner comenzó lejos de las cámaras. Los primeros rumores sobre su vínculo surgieron a principios de 2023, cuando fueron vistos en encuentros privados sin ningún tipo de confirmación pública. Prefirieron mantener un perfil bajo, algo poco común para Jenner, quien ganó notoriedad en su adolescencia a través del reality Keeping Up with the Kardashians.

De la Privacidad a la Exposición

Fue en septiembre de ese mismo año cuando las imágenes de un concierto de Beyoncé, donde ambos se mostraron cariñosos, hicieron oficial su relación. Desde entonces, las apariciones se hicieron más frecuentes, aunque continuaron evitando entrevistas sobre su vida personal.

En el último año, Timothée y Kylie asistieron a eventos deportivos, galas y ceremonias de premiación, siempre con una actitud discreta. Caminaban por las alfombras rojas sin realizar declaraciones ni gestos ostentosos, manteniendo una imagen de pareja sólida pero reservada.

Un Nuevo Capítulo en su Relación

El emotivo discurso en los Critics Choice Awards no solo marcó un nuevo capítulo en su relación, sino que mostró una faceta más abierta y emocional de Chalamet. Al combinar su reconocimiento profesional con una confirmación personal, dejó claro que su historia de amor ya no se oculta y que está preparado para lidiar con el impacto mediático que esto conlleva.

En una noche dedicada al arte, Timothée Chalamet eligió que su victoria también simbolizara un triunfo personal. Detrás del galardonado actor, hay una historia de amor genuina que ahora se revela al público, capturando la atención de fans y medios por igual.