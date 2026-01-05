El Club Político Argentino se opone al DNU que amplía las facultades de la SIDE

El Club Político Argentino Rechaza Cambios en la Ley de Inteligencia

El Club Político Argentino emitió un contundente comunicado en el que expresa su firme rechazo a un reciente decreto que amplía las funciones de la Secretaría de Inteligencia, advirtiendo sobre sus implicaciones en la democracia.

En su declaración, el Club Político Argentino critica duramente el decreto de necesidad y urgencia promulgado por el gobierno, señalando que altera la Ley Nacional de Inteligencia 25.520 sin consultar al Congreso ni involucrar a la sociedad civil. “La Argentina, tras haber padecido atentados terroristas, no puede permitirse improvisar su política de inteligencia”, enfatiza el comunicado.

Un Decreto Cuestionado

El texto denuncia que la modificación se realiza “a contrapelo de la Constitución Nacional”, cuestionando la legitimidad de los procedimientos utilizados. Resalta que la falta de un fundamento legal claro pone en riesgo el respeto por los derechos y garantías constitucionales.

Implicaciones de la Nueva Ley

El decreto, publicado el 2 de enero, introduce cambios significativos, como mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y modificaciones en su estructura. Aunque se reducen algunas áreas, se fortalece la capacidad de influencia del organismo. Además, se declara que todas las actividades de inteligencia son «encubiertas», permitiendo que los agentes realicen detenciones en casos de flagrancia o bajo orden judicial.

Un Llamado a la Protección de la Democracia