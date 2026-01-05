Apuestas Activas en Venezuela: Lo que Debes Saber

La reciente captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha desatado un fenómeno en la plataforma de apuestas Polymarket, con un usuario que se embolsó la asombrosa cifra de 400.000 dólares. Te contamos todos los detalles y qué mercados están disponibles actualmente.

En el contexto de la detención del ex mandatario venezolano Nicolás Maduro, la plataforma de apuestas Polymarket se volvió viral tras el caso de un apostador afortunado que ganó unos impactantes 400.000 dólares. Este usuario realizó una inversión inicial de más de 30.000 dólares en contratos que anticipaban la caída del líder venezolano, junto con diferentes pronósticos sobre movimientos de las fuerzas estadounidenses.

¿Qué Apuestas Están Disponibles en Polymarket?

Más allá de este notable caso, la plataforma sigue ofreciendo apuestas relacionadas con la situación en Venezuela y Estados Unidos, brindando a los usuarios la oportunidad de participar en nuevas predicciones que podrían resultar en beneficios significativos.

Al ingresar al sitio, se puede observar varias apuestas activas, como:

Previsión sobre el futuro liderazgo de Venezuela

Una de las preguntas más discutidas es: ¿quién liderará Venezuela para finales de 2026? Actualmente, Delcy Rodríguez tiene una probabilidad del 47%, mientras que Edmundo González cuenta con un 21%.

Posibles Ataques de EE.UU. a Venezuela

La plataforma también permite especular sobre futuros ataques militares estadounidenses, con opciones datadas como:

10 de enero: 4% de probabilidad

de probabilidad 17 de enero: 10% de probabilidad

de probabilidad 31 de enero: 16% de probabilidad

de probabilidad 31 de marzo: 29% de probabilidad

¿Cómo Funciona Polymarket?

A diferencia de los mercados financieros regulados, Polymarket no prohíbe explícitamente el uso de información no pública, lo que plantea un dilema ético sobre el uso de la información en estas apuestas. Los precios en la plataforma reflejan toda la información disponible, independientemente de su fuente.

Esto genera controversia, especialmente en casos que involucran decisiones de seguridad nacional, como la detención de un presidente. La compañía se posiciona como un mercado de predicciones e información, dejando claro que no tiene un estatus de bolsa regulada y que cada usuario debe cumplir con la normativa de su país.