Santilli en Chubut: Encuentro con Torres para impulsar la reforma laboral

El miércoles 7 de enero, el ministro del Interior, Diego Santilli, establecerá un diálogo con el gobernador Ignacio Torres en Chubut, en el marco de su gira por varias provincias y a días del debate sobre la reforma laboral en el Senado.

Diego Santilli, titular del Ministerio del Interior, visitará Chubut el miércoles 7 de enero para dialogar con el gobernador Ignacio Torres. Esta reunión forma parte de un recorrido pensado para fortalecer alianzas políticas con miras a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.

El Contexto de la Reforma Laboral

La visita a Chubut se torna significativa en un momento en que el oficialismo busca avanzar en el Congreso, donde se prevé debatir reformas al sistema laboral. La agenda de sesiones extraordinarias apunta a que el proyecto, ya con dictamen, sea discutido en el Senado entre el 10 y el 11 de febrero.

Diálogo con Gobernadores

La gira de Santilli se centrará en conversar con mandatarios provinciales que están abiertos al diálogo. Su objetivo es asegurar el apoyo necesario para la aprobación de la reforma, vital para las próximas sesiones legislativas.

Una Gira que Aborda Varios Temas

Chubut será solo el inicio de una serie de reuniones que incluirán al menos diez provincias como Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. A través de estas visitas, el ministro busca fortalecer conexiones políticas y escuchar las necesidades regionales en pro de una modernización del mercado laboral.

Temas Esenciales para Chubut

El encuentro también abordará la situación económica y social de Chubut, explorando programas de empleo y desarrollo en colaboración con el gobierno nacional. Un asunto prominente será la deuda de más de 51.000 millones de pesos que la ANSES mantiene con la caja previsional provincial, un reclamo constante del gobernador Torres.

Ignacio Torres: Un Actuar Estratégico

El gobernador Torres se perfila como un interlocutor clave en esta reunión. A pesar de compartir espacio político con Santilli, sus relaciones con el Ejecutivo nacional han atravesado tensiones, lo que convierte el encuentro en una oportunidad para reestablecer el diálogo y discutir las prioridades provinciales frente a la reforma laboral.

Un Clima de Negociaciones Abiertas

Desde Casa Rosada, admiten que el tiempo apremia para consolidar acuerdos que lleven a una victoria legislativa. A pesar de las diferencias que la reforma laboral provoca, especialmente entre gobernadores y sindicatos, el Gobierno se muestra receptivo a realizar ajustes en el proyecto, con el enfoque puesto en la generación de empleo y la reactivación de la economía.