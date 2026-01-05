Nicolás Maduro se declara no culpable en Nueva York: ‘Fui secuestrado, pero sigo siendo presidente’

El expresidente venezolano negó las acusaciones de narcotráfico y afirmó ser víctima de un «secuestro» tras su arresto por autoridades estadounidenses.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentaron este lunes ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentaron serias acusaciones de narcotráfico y otros delitos. Durante la lectura de cargos, Maduro se declaró inocente.

Operativo Militar y Arresto

El arresto de la pareja ocurrió en Caracas, tras un operativo militar que incluyó la intervención de fuerzas estadounidenses. Ambos fueron trasladados a EE. UU. en la madrugada del sábado.

Comparecencia en la Corte

Maduro entró al tribunal vestido con un uniforme de prisionero azul marino y naranja, encadenado en los pies, mientras que Cilia Flores lucía un atuendo similar.

A pesar de estar encadenados, pudieron interactuar con sus abogados. Maduro saluda a Barry Pollack, conocido por defender a Julian Assange, mientras que Flores es representada por Mark Donnelly, un exfiscal especializado en delitos económicos.

Declaraciones del Expresidente

A los pocos minutos de iniciar la audiencia, Maduro aseguró ser inocente de todos los cargos, que incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a EE. UU.

“Soy inocente, no me declaro culpable”, manifestó ante el juez. Además, insistió en que “sigo siendo el presidente de mi país” y denunció haber sido “secuestrado”.

Cilia Flores también se unió a la declaración de inocencia, reafirmando su posición en el tribunal.

Próximas Etapas Judiciales

El abogado de Maduro no solicitó liberación bajo fianza, considerando que era poco probable que se aprobara, aunque dejó la puerta abierta para una futura solicitud, según el New York Times.

Maduro también pidió conservar las notas tomadas durante la sesión, a lo que el juez accedió con una respuesta afirmativa. La audiencia se cerró poco después, y el juez fijó otra cita para el 17 de marzo.