Hoy concluye el aclamado streaming en vivo de investigadores del Conicet

La emocionante campaña científica a bordo del buque Falkor (too) está por culminar, llevando consigo importantes hallazgos sobre los misteriosos ecosistemas marinos de nuestro país. Hoy, 5 de enero, se llevará a cabo la última transmisión en vivo desde las profundidades del mar argentino.

El equipo, bajo la dirección de la bióloga María Emilia Bravo y compuesto por 11 investigadoras e investigadores, así como estudiantes de grado y doctorado de Exactas UBA, se prepara para su viaje de regreso a Puerto Madryn, donde concluirá su misión el 10 de enero.

Un Hito para la Ciencia Argentina

Esta expedición marca un momento trascendental al ser la primera liderada por académicos de la Facultad de Ciencias Exactas de UBA en el Falkor (too). Los resultados y experiencias de la campaña se pueden seguir en la cuenta de Instagram Vida en los extremos.

Explorando Ecosistemas Extremos

El RV Falkor (too), operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI), está realizando una investigación crucial sobre los ecosistemas marinos menos explorados y más extremos. Este enfoque se centra en las comunidades quimiosintéticas, donde organismos únicos prosperan en la oscuridad total, utilizando energía química proveniente de filtraciones de gas metano (cold seeps) en el fondo oceánico.

Campañas que Marcan la Agenda Científica

En total, el programa contempla ocho expediciones en el océano Atlántico Sudoccidental, de las cuales tres son dirigidas por científicos argentinos. Las campañas anteriores, “Ecos de dos Cañones” y “Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV”, también revelaron información valiosa, manteniendo el compromiso de ofrecer transmisiones en vivo por streaming durante la actual expedición, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026.

Sigue la Última Transmisión

Si deseas seguir de cerca los acontecimientos de esta fascinante expedición, puedes ver la transmisión en vivo haciendo clic aquí.