21 años de Cromañón: Misa y marcha en homenaje a víctimas y sobrevivientes

21 Años de Cromañón: Familias y Sobrevivientes Marchan por Memoria y Justicia

Este martes, seres queridos y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón conmemorarán el legado de 194 vidas perdidas durante el trágico recital de Callejeros, un suceso que aún resuena en el corazón de muchos argentinos.

Actividades Conmemorativas en Buenos Aires La jornada de homenaje comenzará por la tarde con una misa en la Catedral Metropolitana, donde se rendirá tributo a las víctimas. Fabiana Puebla, sobreviviente y miembro del Movimiento Cromañón, compartió detalles sobre el evento: “La misa será un momento de reflexión antes de iniciar la marcha hacia el Santuario de Cromañón”. Posteriormente, los asistentes se reunirán en Plaza de Mayo para marchar hacia el lugar donde se llevó a cabo la tragedia. El acto central incluirá discursos y lecturas a cargo de familiares y sobrevivientes en el Santuario de Cromañón, ubicado en Mitre y Ecuador, cerca de la estación de Once. Expresiones Artísticas y Más Actividades La conmemoración no se limitará a momentos de solemnidad. En la esquina de Mitre y Ecuador, se presentarán artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita, aportando un toque cultural a la jornada. Además, actividades artísticas están programadas en el estadio Malvinas Argentinas, gracias a la organización «No nos cuenten Cromañón».