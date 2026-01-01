21 años de Cromañón: Misa y marcha en homenaje a víctimas y sobrevivientes

21 Años de Cromañón: Familias y Sobrevivientes Marchan por Memoria y Justicia
Este martes, seres queridos y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón conmemorarán el legado de 194 vidas perdidas durante el trágico recital de Callejeros, un suceso que aún resuena en el corazón de muchos argentinos.
Actividades Conmemorativas en Buenos Aires
La jornada de homenaje comenzará por la tarde con una misa en la Catedral Metropolitana, donde se rendirá tributo a las víctimas. Fabiana Puebla, sobreviviente y miembro del Movimiento Cromañón, compartió detalles sobre el evento: “La misa será un momento de reflexión antes de iniciar la marcha hacia el Santuario de Cromañón”.
Posteriormente, los asistentes se reunirán en Plaza de Mayo para marchar hacia el lugar donde se llevó a cabo la tragedia. El acto central incluirá discursos y lecturas a cargo de familiares y sobrevivientes en el Santuario de Cromañón, ubicado en Mitre y Ecuador, cerca de la estación de Once.
Expresiones Artísticas y Más Actividades
La conmemoración no se limitará a momentos de solemnidad. En la esquina de Mitre y Ecuador, se presentarán artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita, aportando un toque cultural a la jornada. Además, actividades artísticas están programadas en el estadio Malvinas Argentinas, gracias a la organización «No nos cuenten Cromañón».
Recordando una Tragedia que Marcó la Historia Argentina
El nefasto incendio de Cromañón, que ocurrió tan solo dos minutos después de que Callejeros comenzara su recital, fue provocado por una bengala lanzada desde el público, la cual alcanzó un material inflamable prohibido en el local. El despliegue de humo tóxico se expandió rápidamente entre las más de 4.500 personas que asistían al evento, cuando la capacidad del lugar era apenas de mil personas.
Esta tragedia se convirtió en una de las peores no naturales de nuestra historia, dejando un impacto duradero en sobrevivientes y familiares de las víctimas. Se sabe que de las 194 personas fallecidas, 17 se quitaron la vida con el tiempo, evidenciando el desgaste emocional que sigue presente años después.
Justicia y Consecuencias Judiciales
A lo largo de los años, los tribunales han estado involucrados en múltiples juicios relacionados con la tragedia. En 2007, varios funcionarios de la Superintendencia de Bomberos fueron condenados por corrupción, mientras que el dueño del boliche y otros implicados enfrentaron varios procesos judiciales. En 2011, la Cámara de Casación revocó absoluciones previas, señalando la responsabilidad de los organizadores. Finalmente, en un cuarto juicio, un exinspector del Gobierno porteño fue condenado por recibir sobornos para habilitar el establecimiento.
En el ámbito político, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido tras un juicio político relacionado con el suceso, subrayando la magnitud de la tragedia y sus repercusiones en la sociedad argentina.