Verano 2026: Argentinos eligen la Costa Atlántica y Brasil como sus destinos favoritos

Con la llegada de la temporada estival, las familias argentinas ya eligen sus próximos destinos vacacionales. La Costa Argentina y Brasil destacan como las opciones más populares para disfrutar del verano.

Las Alternativas Más Buscadas

Según un reciente estudio de la consultora Focus Market, la Costa Argentina se posiciona como el destino preferido a nivel nacional. Mientras tanto, Brasil sigue siendo el favorito en el ámbito internacional, acaparando el mayor interés entre los viajeros argentinos.

Costos para Familias Argentinas

El análisis se centró en los gastos de una familia compuesta por dos adultos y dos menores, considerando precios de vuelos y estadías en hoteles de 3 estrellas por quincena. Esta evaluación revela información esencial para quienes planifican sus vacaciones.

Un Aumento en los Gastos

El director de Focus Market, Damián Di Pace, destacó que el encarecimiento de los destinos internacionales ha llevado a un cambio significativo en las preferencias turísticas, con un aumento en la demanda de turismo local. Este cambio se ha visto reflejado en la ocupación hotelera durante los últimos fines de semana largos, mostrando cómo la situación económica impacta de manera directa en las decisiones de consumo.

Destinos Locales para Escapadas de Verano

Mar del Plata sigue siendo un clásico, con un costo aproximado de $5.121.156 para una familia de cuatro personas durante dos semanas. Este precio ha experimentado un incremento del 4% en comparación con el verano anterior.

Por su parte, Bariloche ha subido a la segunda posición con un costo de $7.693.084, lo que representa un aumento del 28% en relación al último año. Mendoza también ha ganado popularidad, con un gasto de $3.601.467.

Las Preferencias Internacionales

A nivel internacional, Brasil se ha consolidado como el destino estrella, con un costo aproximado de $8.412.283 para una familia durante catorce días, lo que implica un aumento del 6%. Punta del Este y Chile también destacan entre los destinos preferidos, con precios de $10.978.158 y $7.362.873, respectivamente.

Un Cambio en la Forma de Viajar

Damián Di Pace menciona que, frente a un clima económico más cauteloso, muchos argentinos optan por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Este cambio significa que las familias priorizan experiencias más cercanas y, a menudo, más accesibles.