Javier Alonso advierte sobre una ‘dictadura’ tras enfrentamiento con Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se manifiesta sobre la reciente revocación del Protocolo Antipiquetes, subrayando la importancia de respetar el derecho a protestar y las libertades individuales.

Javier Alonso, titular de la cartera de Seguridad en Buenos Aires, expresó su postura en defensa del derecho a la protesta tras el fallo que declaró nulo el Protocolo Antipiquetes, aunque reconoció que la Resolución 943/2023 sigue vigente tras la apelación del Gobierno nacional. “Si consideramos que protestar es un delito, estaríamos ante una dictadura”, afirmó el funcionario.

El Contexto Judicial del Protocolo Antipiquetes

El juez federal Martín Cormick anuló recientemente el Protocolo, instaurado por Patricia Bullrich, argumentando que era inconstitucional y que excedía las facultades del Ejecutivo. Sin embargo, un día más tarde, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó la apelación del gobierno, permitiendo que Alejandra Monteoliva aplique el protocolo hasta que se emita un nuevo fallo.

Alonso Cuestiona la Represión en las Manifestaciones

A pesar del revuelo judicial, Alonso criticó la normativa que permite la represión de manifestaciones. “Es fundamental que el Gobierno nacional revise cómo se regula el derecho a protestar. De lo contrario, podríamos retroceder a tiempos previos a la Revolución Francesa”, sostuvo.

Libertades Fundamentales versus Orden Público

En una entrevista en la radio Splendid AM 990, el ministro afirmó: “No se puede restringir el derecho a protestar, aunque es necesario que las calles estén libres”. Esta afirmación resuena en un diálogo sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el ejercicio de los derechos ciudadanos y el mantenimiento del orden público.

Una Reflexión Irónica sobre la Pandemia

Alonso, haciendo uso de la ironía, recordó que durante la pandemia, la entonces ministra Bullrich participaba de protestas en plena cuarentena, interrumpiendo el tránsito en la emblemática Avenida 9 de Julio. “Los bonaerenses enfrentamos dificultades para transitar, lo que evidencia la problemática de la regulación de las manifestaciones”, señaló.

La Búsqueda de Soluciones Alternativas

El ministro concluyó que no se pueden permitir campamentos que bloqueen el tráfico durante largos períodos. “Las protestas deben ser reguladas, se deben buscar alternativas que no generen caos y que no perjudiquen a cientos de miles de personas”, agregó.