Ripple liberará 1.000 millones de XRP el 1 de enero de 2026

El próximo 1 de enero de 2026, Ripple estará liberando un significativo volumen de 1.000 millones de XRP, pero los analistas apuntan a que su efecto en los precios y la oferta será más sutil de lo que muchos anticipan.

Ripple, la firma detrás de la criptomoneda XRP, se alista para un evento esperado en el ámbito cripto: el desbloqueo de 1.000 millones de tokens de su altcoin. Este proceso forma parte de su sistema de reservas, conocido como escrow, implementado desde 2017.

Aunque el volumen es asombroso, expertos del mercado coinciden en que el impacto real sobre el precio y la oferta puede ser más limitado de lo que muchos creen.

El mecanismo de control detrás del desbloqueo

Ripple ha utilizado contratos de escrow como una forma de gestionar de manera predecible la cantidad de XRP que se introduce en el mercado. Monthly, hasta 1.000 millones de tokens son liberados de estos contratos, pero la firma decide cuánto de esta cantidad efectivamente circula y cuánto se re-bloquea.

Esto implica que la mayoría de los XRP desbloqueados no llegan a las manos de los inversores, ya que un gran porcentaje se re-bloquea para evitar una expansión excesiva de la oferta que pudiera causar pánico o presiones bajistas.

Reacciones del mercado y volatilidad esperada

Históricamente, los desbloqueos de XRP no han provocado caídas prolongadas en el precio del token, aunque suelen acarrear volatilidad temporal ante la anticipación del evento. Los traders suelen ajustar sus posiciones basándose en estas expectativas, generando fluctuaciones momentáneas.

En este sentido, el enfoque del mercado tiende a concentrarse más en la narrativa del desbloqueo que en el aumento real de la oferta en circulación.

Factores que influyen en el valor de XRP

Ante un evento que es conocido de antemano, su naturaleza sorpresiva se diluye, y factores subyacentes como el interés institucional, la adopción de soluciones de pago basadas en XRP y el contexto regulatorio global toman el centro del escenario en la determinación de precios.

Por lo tanto, el desbloqueo de 1.000 millones de XRP por parte de Ripple genera de nuevo un debate sobre la estrategia de control de suministro de la criptomoneda. Sin embargo, aunque el número es llamativo, el impacto efectivo sobre la oferta y el precio dependerá de cómo Ripple maneje estos activos y de lo que el mercado espera en un entorno que ya ha experimentado eventos similares en el pasado.