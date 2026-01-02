21 Años de Cromañón: Un Sobreviviente Cuenta su Historia y Lanza Nueva Canción

La música como herramienta de sanación cobra vida en "Extraño", la nueva canción de Matías Forci, que surge como un faro de esperanza tras la dolorosa tragedia de República Cromañón.

El artista argentino Matías Forci lanza «Extraño», una canción que aborda el duelo y el proceso de reconstrucción emocional tras la devastadora tragedia de Cromañón, donde murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas. En una reciente entrevista en el programa Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, Forci reveló cómo este nuevo tema lo ayudó a enfrentar su trauma y superar comportamientos autodestructivos. “Es un camino hacia la resiliencia”, destacó.

Una Canción Nacida del Dolor

Forci explica que «Extraño» no trata directamente sobre el incendio, sino sobre el camino interno que uno recorre tras una pérdida. “Habla de seguir adelante cuando no hay nadie observando, cuando el tiempo ha pasado”, comenta, subrayando que su mensaje es primordialmente sobre la superación personal.

¿Por Qué «Extraño»? Una Búsqueda de Identidad

El título de la canción refleja el sentimiento de aislamiento, algo con lo que muchos pueden identificarse. “Me sentía extraño ante el mundo y la vida”, explica Forci, “como un extranjero en mi propia existencia”. Esta noción de extranjería no es solo geográfica, sino una experiencia interna que ha marcado su vida.

La Música como Terapia

Forci describe su proceso creativo como terapéutico. “Transformar el sentimiento de soledad y miedo en música es liberador”, comparte. El estigma que ha llevado tras la tragedia lo acompañó durante 20 años sin ser compartido.

El Peso de la Memoria

Sobre los exintegrantes de Callejeros, con quienes tocó y compartió experiencias, Forci revela el peso emocional de esa conexión. “Vivir en el ciclo de condena y liberación fue siempre un desafío para ellos y para mí, que los acompañé en la distancia”, reflexiona.

Inspiración en Momentos de Oscuridad

La creación de «Extraño» llegó en una noche de insomnio, donde la incertidumbre y las emociones reprimidas brotaron en una sola sesión. “No la planeé; surgió de un lugar profundo dentro de mí”, recuerda. Forci compara este descubrimiento musical con los avances en la ciencia: el resultado de un proceso interno que finalmente encuentra su forma.

Fortaleza a Través de la Adversidad

Mirando atrás, Forci siente que la tragedia lo ha hecho más fuerte. “Aprendí a caer y a levantarme, y ahora, disfruto de una vida sana. He dejado las adicciones atrás y practico artes marciales, encontrando en cada golpe una forma de sanar”, concluye.