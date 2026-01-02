Cavallo analiza el potencial crecimiento económico de Argentina en 2026

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, pronostica un futuro optimista, siempre y cuando el gobierno de Javier Milei mantenga el impulso reformista.

Domingo Cavallo, exministro de Economía de Argentina, ha compartido sus reflexiones en su blog sobre las perspectivas económicas para 2026. Asegura que, con el enfoque correcto, el país podría experimentar un significativo crecimiento, pero advierte que el Gobierno no puede permitirse el lujo de bajar la guardia.

Fundamentos para el Crecimiento en 2026

Cavallo sostiene que el ajuste fiscal logrado en un tiempo record, junto con un sistema de incentivos fiscales diseñado para atraer inversiones en sectores clave como energía y minería, sienta las bases para un futuro próspero. Sin embargo, también enfatiza la necesidad de una reactivación robusta en los sectores que dependen del consumo interno para asegurar un crecimiento sostenido.

La Importancia del Presupuesto

El analista destaca que la aprobación del presupuesto 2026 en el Congreso representaría un paso fundamental para consolidar las mejoras fiscales de años anteriores. Este plan debe ser acompañado por la reprivatización de empresas estatales y la reinversión de estos fondos en infraestructura, que ha estado en declive durante años.

Nuevos Marcos Monetarios y Cambiarios

Asimismo, Cavallo propone la adopción de un nuevo régimen monetario y cambiario similar al implementado en Perú. Este cambio aseguraría que el mercado cambiario funcione de manera más eficiente y que el Banco Central acumule reservas a un ritmo adecuado, lo que podría bajar la tasa de riesgo país y, por ende, las tasas de interés.

Expectativas de los Inversores y Liberalización

Sin una liberalización completa del mercado cambiario y financiero, Cavallo advierte que atraer la inversión privada será complicado. La implementación de una ley de modernización laboral no solo traerá beneficios a nivel laboral, sino que también incluirá incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, lo que podría dinamizar aún más la economía.

Desafíos Inflacionarios y de Riesgo País

Según el exministro, el foco debe estar en reducir la tasa de riesgo país antes que en la inflación inmediata. Un descenso en el riesgo contribuiría a estabilizar las expectativas del mercado y a mitigar la posibilidad de un colapso cambiario o la necesidad de tasas de interés prohibitivas para contenerlo.

Revitalizando el Consumo Interno

La reactivación del mercado interno es esencial para el crecimiento. Cavallo cree que mantener tasas de interés reales accesibles y fomentar el crédito son pasos críticos para estimular tanto la inversión familiar como empresarial. Además, un plan de infraestructura podría no solo revitalizar la economía, sino también mejorar la situación fiscal y las relaciones con las provincias.

Finalizando su análisis, el exministro exhorta al gobierno a actuar rápidamente para eliminar restricciones cambiarias y formalizar un sistema monetario eficaz. De implementar estas reformas, los efectos negativos inmediatos podrían ser transitorios, permitiendo al país avanzar hacia un futuro económico más estable y próspero.