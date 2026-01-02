Descubren dos hombres asesinados en una lancha abandonada en el Río Coronda

En una impactante noticia, dos hombres han sido encontrados muertos a bordo de una lancha a la deriva en el Río Coronda, Santa Fe. Las autoridades investigan la escena como un posible caso de doble homicidio.

Un escenario inquietante se presentó en el Río Coronda, donde una embarcación encallada entre la vegetación reveló dos cuerpos sin vida. El hallazgo, realizado el miércoles por la tarde, ya ha sido catalogado como un doble homicidio por las autoridades competentes.

La alarma fue activada por los vecinos del área, quienes notaron la lancha sin rumbo y alertaron a la línea de emergencias. Rápidamente, un operativo conformado por la Comisaría 19ª de Sauce Viejo y personal de la Prefectura Naval Argentina se dirigió al lugar, donde confirmaron el deceso de los hombres.

Descubrimiento Impactante

La embarcación fue localizada a la altura de la calle Jujuy. Durante la inspección, además de los cuerpos, las autoridades encontraron un vacuno muerto y, al menos, un arma de fuego. Los análisis preliminares indican que ambos hombres sufrieron impactos de balas de escopeta. Se recolectaron cartuchos que sugieren que el ataque fue a corta distancia.

Investigación en Curso

El caso ha sido asignado a un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha ordenado el traslado de los cuerpos a la morgue para las autopsias y el peritaje de la lancha y el arma. Los investigadores están trabajando en la identificación a través de huellas dactilares y están analizando la matrícula de la embarcación, así como las marcas del vacuno para rastrear a sus propietarios.

Posible Motivo Detrás del Crimen

Una de las principales líneas de investigación apunta al robo de ganado. La presencia del animal muerto sugiere que los hombres pudieron haber sido interceptados mientras transportaban el vacuno, potencialmente por un propietario local. El desafío para las autoridades radica en la falta de testigos y en la escasez de cámaras de vigilancia en la zona.

Un Aumento de la Violencia en la Región

Un equipo de la PDI y un médico legista están recopilando evidencias para reconstruir el recorrido de la lancha desde el punto del ataque hasta su ubicación final. Este trágico suceso se produce en un contexto de creciente violencia en el departamento La Capital, donde se contabilizaron cinco homicidios en un solo día, una cifra alarmante que rememora picos de criminalidad registrados en años anteriores.