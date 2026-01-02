Anthony Joshua se queda en Nigeria para recuperarse tras accidente automovilístico, según su promotor.

Anthony Joshua se recupera en Nigeria tras un trágico accidente

El boxeador británico Anthony Joshua se queda en Nigeria para recuperarse de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico, según su promotor.

Accidente en carretera

El excampeón de peso pesado estuvo involucrado en un choque con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos, el pasado lunes. Este lamentable suceso dejó dos víctimas fatales, ambos acompañantes de Joshua: su entrenador personal, Sina Ghami, y Latif «Latz» Ayodele.

Estado de salud y homenajes

Joshua fue dado de alta de un hospital en Lagos el miércoles por la tarde y, tras su salida, realizó una visita al morgue para rendir homenaje a sus amigos fallecidos. Su promotor, Matchroom Boxing, indicó que el boxeador permanecerá en Nigeria durante los próximos días para continuar su recuperación.

Conexión con Nigeria

Nacido en el Reino Unido, Joshua tiene raíces familiares en Nigeria, donde también asistió brevemente a un colegio interno en su infancia. Además, es nacional de Nigeria, lo que refuerza su vínculo con el país.

Recuerdos compartidos

Las últimas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele compartieron momentos en redes sociales, donde se los veía jugando al tenis de mesa, una muestra del compañerismo que existía entre ellos. La comunidad deportiva y sus seguidores esperan con ansias su pronta recuperación.