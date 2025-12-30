220 Vuelos Privados en un Día: 70% Procedentes de Argentina

En un giro notable de eventos, el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, tras una ambiciosa renovación, ha visto un aumento sin precedentes en el tráfico de vuelos privados, evidenciando un auge en la demanda post-pandemia.

Desde su remodelación en 2024, la terminal de vuelos privados ha triplicado su capacidad operativa. Este crecimiento, impulsado por un aumento significativo en la demanda, ha permitido que el aeropuerto establezca nuevos récords de operaciones, registrando un impresionante total de 220 vuelos el 26 de diciembre, de los cuales el 70% fueron desde Argentina.

Un Cambio Radical para Acomodar la Demanda

La modernización de la terminal incluyó la conservación del techo original, pero se renovó por completo el interior, permitiendo que el espacio ahora funcione de manera más eficiente. En solo dos días, la terminal gestionó casi 400 vuelos, superando el promedio diario de operaciones con comodidad y rapidez.

Experiencia de Vuelo Privado: Un Servicio de Lujo

Guillermo Pagés, gerente general del aeropuerto, destaca la diferencia en la experiencia que ofrecen. A diferencia de los aeropuertos comerciales, aquí los pasajeros disfrutan de un ambiente más exclusivo, con livings cómodos y un buffet con bar, todo incluido en el servicio. La terminal ofrece una experiencia única, donde la comodidad es clave.

¿Quiénes Viajan en Aviones Privados?

El aeropuerto recibe una variedad de pasajeros que optan por la aviación privada, principalmente por motivos de privacidad y comodidad. Celebridades y personas de alto perfil utilizan estos servicios para gestionarse sin las limitaciones de los vuelos comerciales.

Costos y Opciones Disponibles

Los precios de los vuelos privados varían según la distancia y el tipo de aeronave, con tarifas que van desde los US$5000 por un avión que acomode hasta cinco personas. Para aeronaves más grandes, los costos pueden ascender hasta US$25,000, reflejando las diversas opciones disponibles para los viajeros.

Un Auge en los Vuelos Extranjero

La renovación del terminal ha atraído también vuelos de larga distancia que antes eran raros. Aviones de países lejanos como Canadá y Francia ahora llegan regularmente, un fenómeno impensable hace algunos años. Este cambio indica un crecimiento continuo en la aviación privada en la región, lo que convierte a Punta del Este en un destino cada vez más atractivo para viajes internacionales.

Expectativas para la Temporada Estival

Con la llegada del nuevo año, las expectativas son altas. Los directivos del aeropuerto prevén otro pico en las operaciones aéreas en torno al 2 de enero, a medida que más turistas eligen Punta del Este como su destino para celebrar las fiestas.