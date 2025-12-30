Fallece a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, tras luchar contra un cáncer agresivo

La joven periodista y activista climática, Tatiana Schlossberg, ha fallecido a los 35 años, marcando la pérdida de una figura influyente en la lucha contra el cambio climático.

Tatiana Schlossberg, destacada periodista y nieta de John F. Kennedy, ha fallecido a los 35 años.

La noticia fue compartida por su familia a través de las redes sociales de la Fundación Biblioteca John F. Kennedy el martes.

«Nuestra querida Tatiana partió esta mañana. Siempre vivirá en nuestros corazones», expresaron en el mensaje.

Schlossberg había hecho público en noviembre que sufría de un tipo de cáncer agresivo, tras ser diagnosticada con leucemia mieloide aguda, con un pronóstico de vida menor a un año.

Una Defensora del Medioambiente

Con un enfoque en la cobertura de temas climáticos, Schlossberg fue crítica de las políticas de su pariente Robert F. Kennedy Jr. durante la administración de Donald Trump, reflejando su compromiso con la verdad y la justicia ambiental.

Era hija del diseñador Edwin Schlossberg y la diplomática Caroline Kennedy, y dejó atrás dos hijos: un niño nacido en 2022 y una niña en 2024.

Reflexiones Íntimas en Momentos Difíciles

En un emotivo ensayo titulado «Una batalla con mi sangre», escrito poco antes de su muerte, Schlossberg compartió sus pensamientos sobre su diagnóstico y las preocupaciones por el futuro de sus hijos.

“Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras veo constantemente en mi mente, no me recordarán”, escribió, expresando el dolor que sentía por el sufrimiento que su situación podría causar a su familia.

Schlossberg en un evento, comprometida con la causa climática.

Un Legado Marcado por el Dolor Familiar

La familia Kennedy es conocida por sus tragedias personales, comenzando con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 y la muerte de su hijo John F. Kennedy Jr. en un accidente de avión en 1999.

En su ensayo, Tatiana reflexionaba sobre la responsabilidad que sentía hacia su familia y el deseo de proteger a su madre de otro golpe emocional: “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia”, sentenció.

A pesar de su dolor, Schlossberg mantenía un estilo de vida activo y saludable, participando en eventos que recaudaban fondos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y Linfoma antes de conocer su enfermedad.

Recientemente, su hermano Jack Schlossberg anunció su intención de presentarse para un cargo en el Congreso, contribuyendo a la histórica participación de la familia en la política estadounidense.