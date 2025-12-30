Urgente: Mujer se quema los pies en la Costa por el calor extremo de la arena

¡Cuidado con el Calor! Una Mujer Sufre Quemaduras en Valeria del Mar

La Costa Atlántica está desbordante de turistas, pero las altas temperaturas pueden convertirse en un peligro. Este martes, una mujer sufrió severas quemaduras al caminar descalza sobre la arena caliente en Valeria del Mar.

El incidente tuvo lugar en una jornada donde miles de visitantes llegaron a disfrutar de las playas para celebrar el Año Nuevo. Muchos escaparon del intenso calor de la ciudad, pero se encontraron con un enemigo inesperado en la costa.

Una Celebración que se Tornó Peligrosa

La joven, de aproximadamente 30 años, se encontraba celebrando su cumpleaños con amigas. Tras descalzarse, se dirigió rápidamente hacia el mar. Sin embargo, algunos testigos notaron que ya comenzaba a mostrar signos de inestabilidad.

Asistencia Urgente en Playa

Al regresar, su condición se deterioró y tuvieron que llamar al guardavidas. El equipo de emergencias del balneario actuó rápidamente, ya que la planta de sus pies comenzó a sufrir lesiones graves. “Se le abrían como un libro”, describieron quienes estaban cerca de la escena, en el balneario La Pérgola.

Observaciones de Otros Turistas

Testigos relataron que la mujer intentaba calmar el ardor en sus pies, pero su estado empeoró con el paso de los minutos. El guardavidas y otros turistas presentes brindaron asistencia inmediata, intentando ayudarla en medio del caos.

Alerta por Altas Temperaturas

En el momento de los incidentes, Valeria del Mar registraba temperaturas de hasta 35 grados, con una intensa exposición solar que había calentado la arena desde la mañana. Muchos otros visitantes también experimentaron problemas, aunque no tan graves, tras caminar descalzos. Algunos incluso necesitaron asistencia para encontrar calzado adecuado que los protegiera del calor extremo.

La Precaución es Clave