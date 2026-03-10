28 Familias Afectadas por Crecida del Río en La Calera: Municipio Señala Falta de Coordinación

La Calera enfrenta momentos de incertidumbre tras el desbordamiento de los ríos que abastecen el dique San Roque. Con fuertes lluvias en la cuenca alta, los vecinos buscan apoyo y respuestas.

Desbordamiento de Ríos y Sus Consecuencias

La ciudad de La Calera ha experimentado una situación crítica debido a las intensas lluvias que han precipitado la creciente de varios ríos, entre ellos el San Antonio, Cabalango y Cosquín. Según el concejal Lucas Larrosa, estos afluentes llegaron al límite de su capacidad, generando preocupación en la comunidad.

Evacuaciones y Asistencia Municipal

El municipio ha activado protocolos de emergencia, asistiendo a 28 familias afectadas. Se les han proporcionado refugios en centros vecinales junto con suministros esenciales como agua, ropa y mantas. Algunas familias optaron por autoevacuarse, dejando a una persona en el hogar para prevenir robos.

Falta de Coordinación en la Respuesta

Larrosa también destacó que la falta de notificación formal por parte del APRI, la Secretaría de Recursos Hídricos, complicó la situación. Aunque se abrieron válvulas al máximo, los concejales no fueron informados oficialmente, lo que generó desconcierto en la gestión de la emergencia.

Acciones Preventivas y Monitoreo

A pesar de la crisis, el municipio implementó cortes preventivos de electricidad por parte de EPEC en las áreas de riesgo. Un Comité de Emergencia ha sido formado, compuesto por Bomberos, Policía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar asistencia rápida ante situaciones climáticas adversas.

Impacto en los Barrios

Los barrios más golpeados por esta emergencia han sido El Diquecito, Matadero y Las Flores. Aunque no se registraron daños estructurales severos, muchos vecinos han perdido artículos esenciales. La organización civil Corazones Solidarios ha colaborado proporcionando alimentos y vestimenta a aquellos más necesitados.

Mejoras en el Pronóstico Climático

El clima parece estar mejorando, y Larrosa informó que el nivel del río ha disminuido casi dos metros desde su punto más alto. Las familias ya comienzan a regresar a sus hogares mientras se mantiene un monitoreo constante para prevenir nuevas inundaciones.