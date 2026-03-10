Dólar en Córdoba: Cotización del 10 de marzo

La cotización del dólar en Argentina se mantiene activa este martes 10 de marzo, con importantes variaciones que marcan el compás del mercado. Aquí te presentamos los detalles sobre el dólar oficial, el blue y el dólar MEP.

En el Banco Nación, el dólar oficial se vende a 1.390 pesos y se compra a 1.440 pesos, manteniendo cierta estabilidad en un contexto económico fluctuante.

Dólar Banco Nación: Detalles Clave

El dólar oficial se encuentra en un rango diseñado por el Gobierno nacional, que establece bandas de entre $1.000 y $1.500 para que la divisa estadounidense pueda operar libremente en el mercado nacional.

Dólar Blue: Mercado Paralelo

El dólar blue sigue siendo un termómetro de la situación económica. La diferencia con el dólar oficial una vez más resalta las tensiones en el mercado cambiario, ofreciendo a los compradores una opción alternativa.

Dólar MEP: Alternativa Financiera

El dólar MEP, que permite a los inversores acceder a divisas a través de la compra de bonos, presenta una cotización de $1.427,91 para la compra y $1.430,15 para la venta, ofreciendo una opción viable para quienes desean diversificar sus activos.

Variaciones Según Entidad Financiera

La cotización del dólar oficiales puede variar de una entidad a otra. A continuación se presentan los valores destacados de algunas instituciones financieras:

Bancor

Compra: $1.385.

Venta: $1.445.

BBVA

Compra: $1.395.

Venta: $1.445.

ICBC

Compra: $1.395.

Venta: $1.450.

Banco Supervielle

Compra: $1.402.

Venta: $1.442.