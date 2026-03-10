Escapada todo el año: Hotel en forma de barco en Punta del Este

Con su imagen renovada y un sinfín de opciones, Punta del Este se consolida como un destino ideal para quienes buscan disfrutar tanto en verano como en temporada baja.

Punta del Este brilla como nunca, convirtiéndose en un destino espectacular que invita a la escapada. Sus costas, La Brava y La Mansa, atraen tanto a los amantes del relax como a los apasionados de las compras y la actividad física. Este paraíso cuenta con una oferta hotelera atractiva, entre la que destaca The Grand Hotel, que recientemente celebró su décimo aniversario con una gran fiesta. Este hotel, con su innovadora forma de barco, aglutina comodidad contemporánea, gastronomía de autor y bienestar en sus 178 habitaciones, ubicadas en la Main Tower y la Fortunée Tower, adaptándose a todos los tipos de viajeros.

Un Hotel que Es un Destino en Sí Mismo

The Grand Hotel no solo es un hospedaje; se presenta como un punto de encuentro multifacético. Con un parador de playa privado, un variado centro de convenciones y actividades recreativas para toda la familia, el gerente Gabriel Guerra lo describe como un espacio que fusiona confort y entretenimiento. “Queremos que The Grand sea un lugar para todo el año, no solo en verano”, afirma Guerra, destacando así la creciente conectividad aérea y las alianzas estratégicas con compañías como Buquebus.

Instalaciones y Servicios de Primer Nivel

El hotel se destaca por sus prácticas y amplias habitaciones que ofrecen vistas deslumbrantes del mar, decoradas en tonos cálidos y luminosos. Cada habitación cuenta con amenities que garantizan la mejor experiencia, desde cafetera hasta batas de lujo. Los baños están equipados con ducha y bañera de hidromasaje, creando así un oasis privado.

Actividades para Todos

El complejo ofrece dos piscinas, una al aire libre y otra climatizada. Esta última cuenta con un carril de nado y un área dedicada a la hidroterapia. Además, el hotel incorpora un Baby Room para los más pequeños y un Kids Club donde los niños pueden disfrutar de diversas actividades, desde juegos hasta talleres creativos.

Experiencias Gastronómicas Únicas

La oferta gastronómica es uno de los pilares de la experiencia en The Grand. Desde el Lighthouse Restaurant, que destaca por su cocina local e internacional, hasta Huma Rooftop Bar & Lounge, que proporciona una vista panorámica mientras se saborean deliciosos cócteles y tapas al atardecer. Montauk Brava Beach Club ofrece un entorno elegante justo al borde del mar, donde cada detalle está cuidando por un equipo de personal amable y eficiente.

Una Gran Celebración por una Década de Éxitos

Para conmemorar sus 10 años, The Grand organizó una fiesta inolvidable llamada Remolino, que tuvo lugar el 7 de marzo en su centro de convenciones con más de 400 invitados. Esta celebración se enfocó en la diversidad cultural que caracteriza a la región, mezclando locales y celebridades en un ambiente festivo, culminado con la actuación de la reconocida banda No Te Va Gustar.

El evento fue un auténtico despliegue de gastronomía y buena música, dejando huella en todos los asistentes. Con una propuesta de festejo hecha a la medida, la fiesta fue un éxito rotundo y se recordará por mucho tiempo.