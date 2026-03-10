Mahiques asegura que mantendrá veedores de la AFA y revela el nuevo representante en la UIF

Título: "Nuevos vientos en Justicia: Mahiques refuerza la UIF y busca agilizar la designación de jueces"

Bajada: En un reciente anuncio, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó su compromiso con la transparencia, manteniendo a los veedores en la investigación de la AFA y designando un nuevo titular en la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el contexto de una importante investigación relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha decidido mantener a los veedores propuestos por su predecesor, comprometiéndose a una gestión caracterizada por la transparencia. Además, reveló el nombramiento del nuevo responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Compromiso con la Transparencia

Durante una entrevista en LN+, Mahiques declaró: «Para evitar cualquier tipo de suspicacia, he decidido mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia.» Esta decisión busca asegurar que la investigación pro siga con integridad y confianza.

Nuevo Líder en la UIF

En otro aspecto relevante, el ministro anunció que Matías Álvarez, reconocido fiscal federal, ocupará el cargo en la UIF. Mahiques subrayó: «Es una persona intachable, sin ningún tipo de crítica hacia su labor.» Este nombramiento es parte de un esfuerzo por fortalecer la integridad institucional en medio de un ambiente de dudas.

Vínculos con el Fútbol Argentino

Aunque Mahiques ha sido vinculado con figuras del fútbol argentino, como Pablo Toviggino y Claudio Tapia, aclaró que su relación es meramente profesional, afirmando: «No soy amigo ni nada por el estilo.» En respuesta a las acusaciones, enfatizó: «Todo es falso; no vengo a salvar a nadie.«

Desafíos en el Poder Judicial

Mahiques se enfrenta a un considerable desafío: seleccionar nuevos jueces para cubrir 313 vacantes acumuladas en el sistema judicial, situación que ha generado un ambiente de tensión. Este proceso será crucial para asegurar que la justicia funcione adecuadamente.

Un momento histórico para la Justicia

El ministro comentó que: «Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia.» Destacó la importancia de este proceso, indicando que la justicia no puede ejercer su función óptimamente con una falta tan significativa de magistrados.

Prioridades en la Corte Suprema

En referencia a la Corte Suprema, Mahiques mencionó que completar las dos vacantes existentes no es una prioridad en su agenda. «La prioridad hoy es cubrir la mayoría de los juzgados de primera instancia y las cámaras, sobre todo del interior,» afirmó.

Mejoras necesarias en el sistema judicial

Finalmente, el ministro se comprometió a abordar los tiempos que la sociedad exige: «Los tiempos que exige la sociedad no son los tiempos que da la Justicia.» Aseguró que para mejorar la eficiencia, es fundamental cubrir las vacantes y reformar el sistema acusatorio.