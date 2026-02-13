3 Casas Reales que Fusionan Jardines con la Naturaleza

Desde el diseño arquitectónico a la flora autóctona, los jardines actuales buscan integrar espacios habitables con su entorno. Descubramos cómo estos diseños transforman nuestra relación con la naturaleza.

Existen jardines que se alzan para ser admirados y otros que se sumergen sutilmente en su entorno. Este artículo explora aquellos que optan por integrarse a la naturaleza, multiplicando su belleza a través de la armonía con el paisaje.

La Casa de Mendiolaza: Un Ejemplo de Integración

En Mendiolaza, el arquitecto cordobés Santiago Bertotti ha diseñado una casa que no solo es un hogar, sino un homenaje a la montaña. Aquí, el paisaje trasciende el mero telón de fondo y se convierte en la esencia del proyecto.

El diseño arquitectónico responde a la topografía del lugar, permitiendo que el jardín complete la obra. Compuesto por gramíneas y arbustos autóctonos de bajo mantenimiento, el jardín, a cargo de Blas Spina, busca proyectar un aspecto silvestre y natural.

Un Jardín que Evoca Naturaleza

La vegetación se organiza libremente, sin imponer geometrías rígidas, para ofrecer una experiencia auténtica de conexión con la naturaleza.

El Jardín como Espacio de Transición en Mallorca

En otro rincón del mundo, Oro del Negro transformó una casa de campo en Mallorca, donde el jardín actúa como un filtro entre la construcción y el mar. La paisajista Katerina Christensson trabajó en la preservación de árboles ya existentes y en la incorporación de plantas que fomentan un vínculo cotidiano con el entorno natural.

Fluidez entre Arquitectura y Naturaleza

El diseño es una armoniosa simbiosis entre la estructura y el verdor, utilizando materiales como piedra recuperada y madera autóctona.

Las Casuarinas: Un Refugio en el Delta del Tigre

A solo una hora de la ciudad, Las Casuarinas, dirigida por Carla Van Praet y Germán Vigil, representa una conexión palpable con la naturaleza. Las cabañas, construidas con maderas renovables, se integran en un paisaje que rinde homenaje a la tradición isleña.

Una Intervención que Respeta el Entorno

Los jardines rinden tributo al ecosistema, permitiendo que la naturaleza sea parte del hogar, en lugar de solo un adorno.

Testimonios de los Arquitectos

“La estructura está montada sobre palafitos de quebracho, permitiendo el flujo de agua. La experiencia de habitar aquí es especial, ya que sientes que la casa te mece” — Carla Van Praet y Germán Vigil

Agradecemos a Living por su colaboración en esta nota.