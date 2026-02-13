TikTok se lanza al contenido geolocalizado

La popular red social TikTok ha presentado un innovador «feed local» que promete conectar a los usuarios con contenidos y experiencias de su entorno inmediato. ¡Entérate de cómo esta función transformará la forma en que exploras tu ciudad!

La plataforma de videos cortos TikTok ha lanzado recientemente un «feed local», una herramienta diseñada para que los usuarios descubran contenidos y actividades relevantes según su ubicación. Esta actualización se centra en destacar la vida de barrio, comercios cercanos y eventos en la comunidad.

Un Nuevo Espacio para Explorar

El feed local es una sección adicional dentro de la app que ofrece publicaciones, videos y sugerencias basadas en la proximidad geográfica del usuario. De acuerdo a lo indicado por la compañía, este nuevo enfoque permitirá a los usuarios mantenerse al tanto de “lo más destacado en restaurantes, negocios y eventos” cerca de ellos, promoviendo un mayor descubrimiento cultural y comercial a nivel local.

Más Personalización, Menos Globalización

A diferencia del habitual «For You», que se basa en intereses generales y patrones de consumo globales, el nuevo feed prioriza contenido que resuena a nivel local. Eso significa que los usuarios podrán ver actividades, lugares populares, emprendimientos de su área y publicaciones de creadores locales, fortaleciendo el sentido de comunidad.

Control y Privacidad de Datos

La función está desactivada por defecto, lo que significa que los usuarios deben activarla de forma manual. Además, solo está disponible para personas mayores de 18 años con cuentas públicas. Es importante destacar que la app solo utilizará la información de ubicación mientras el feed esté habilitado, asegurando un balance entre utilidad y privacidad.

Una Respuesta a las Nuevas Tendencias

El nuevo feed se alinea con una creciente tendencia en redes sociales que buscan fusionar el entorno físico con experiencias digitales. TikTok no está sola en esta iniciativa; Meta también ha explorado direccionar sus usuarios hacia experiencias locales, como lo hizo con un mapa en Instagram que permite ver publicaciones etiquetadas en las últimas 24 horas por ubicación.

Impulsando Pequeños Negocios

Además, TikTok busca ayudar a los pequeños negocios fomentando su visibilidad entre usuarios cercanos. Esta propuesta respalda la estrategia de la plataforma de posicionarse como un motor de descubrimiento local, facilitando que los negocios emergentes conecten con posibles clientes en su área.