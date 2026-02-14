3 Proyecciones de Precios y sus Posibilidades

La criptomoneda más famosa del mundo se encuentra cotizando alrededor de u$s69.000, lo que despierta la esperanza de un posible repunte en su valor. Sin embargo, el camino de recuperación parecerá difícil de recorrer después de una caída del 48% desde su pico histórico registrado hace cuatro meses.

Con una pérdida que se traduce en cerca de **u$s1,2 billones** en el mercado de criptomonedas, esta situación reabre el debate sobre el ciclo de cuatro años que el ecosistema ha promovido durante años.

La analista financiera Mariel Lang Saez expone un data inquietante: **1,02x**. A solo **22 meses del halving programado para abril de 2024**, Bitcoin presenta un incremento de apenas el **2%** desde ese evento. En cambios anteriores, la trayectoria al mismo plazo fue exponencial: en **2012-2013** se apreció un **33x**, en **2016-2017** un **14x**, y en **2020-2021** un **4,6x**. «Esto no es una corrección típica, parece más bien un quiebre del modelo que ha funcionado a lo largo de 12 años», señala Lang Saez a iProUP.

Es importante destacar que la introducción de fondos cotizados (ETF) a inicios de 2024 inyectó cerca de **u$s97.000 millones** en capital institucional al mercado. Para Lang Saez, este nuevo flujo cambia por completo las reglas del juego.

“El mercado se ha institucionalizado; los ciclos parabólicos han llegado a su fin. El código y la función de Bitcoin permanecen intactos”, añade. En efecto, el **62%** de las instituciones mantiene una posición en el activo, aunque ahora lo hacen con un enfoque más cauteloso, empleando estrategias de gestión de riesgo más estrictas.

¿Qué depara el futuro para Bitcoin?

Lang Saez ha identificado **tres escenarios potenciales** para el comportamiento de Bitcoin en los próximos meses, basándose en un análisis de **68 variables on-chain y 12 años de datos históricos**.

Escenario 1: Rebote técnico

Con una probabilidad del **45%**, este escenario sugiere que Bitcoin podría experimentar un rebote hacia **u$s85.000–u$s95.000** en las próximas 4 a 8 semanas. Para que esto suceda, se requeriría un entorno de **funding rates negativos**, un miedo extremo sostenido y flujos positivos en los ETFs. El **realized price** entre **u$s55.000 y u$s56.200** serviría como soporte crucial.

Escenario 2: Lateralización

El segundo escenario, con una probabilidad del **40%**, prevé una **lateralización entre u$s55.000 y u$s75.000** durante 6 a 12 meses, a menos que se produzcan recortes en las tasas de la Fed o shocks macroeconómicos. En este caso, Bitcoin podría comportarse más como una acción volátil que como el «oro digital» que se ha promocionado a lo largo del tiempo.

Escenario 3: Ruptura bajista

Finalmente, el tercer escenario contempla un **15% de probabilidad** de una **ruptura bajista hacia u$s45.000–u$s50.000** si el realized price es superado a la baja, lo que desencadenaría un efecto dominó tanto psicológico como algorítmico.

El papel de los algoritmos en el mercado

Lang Saez también menciona la influencia del trading automatizado en la nueva era de Bitcoin, donde entre el **60-80% del volumen** es generado por bots. “Las órdenes se ejecutan en milisegundos, amplificando así los movimientos en momentos de estrés”, explica.

Las liquidaciones masivas en octubre han superado los **u$s19.000 millones** en breves períodos de tiempo. Si se rompe el soporte clave, el impacto podría ser devastador y vertical.

A pesar de las incertidumbres, los datos indican que aquellos inversores que adoptan un enfoque de **largo plazo** son los que consistentemente obtienen ganancias. A día de hoy, el **55%** de la oferta de Bitcoin se mantiene en ganancia, optando por no vender ni en los picos ni en las correcciones profundas.

El horizonte del mercado parece crítico. El soporte en torno a **u$s55.000** será determinante para definir si se encuentra un piso o si entra en una fase de capitulación más profunda, donde los algoritmos y los datos asumen el control de la narrativa del mercado.