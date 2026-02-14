Borrasca Nils golpea Cataluña y alerta a 14 comunidades

La borrasca Nils ha dejado su huella en Cataluña, donde el viento y la lluvia han provocado múltiples incidentes, incluyendo seis heridos. Se anticipa que la llegada de Oriana agrave la situación con un nuevo temporal.

La comunidad catalana enfrenta serios contratiempos debido a la intensa borrasca Nils que, además de ocasionar lesiones a varias personas, ha puesto a catorce comunidades en alerta. Con fuertes vientos y lluvias torrenciales, la situación se torna crítica en varias regiones.

Heridos por el Viento en Cataluña

Un muro se desplomó sobre un trabajador en Sant Pau de Segúries (Girona), causándole heridas de gravedad. También un voluntario de Protección Civil resultó herido mientras atendía emergencias en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Emergencias en Plena Actividad

Los centros de salud en Cataluña continúan abiertos para atender cualquier incidente relacionado con el temporal, aunque la actividad médica no urgente ha sido suspendida por razones preventivas.

Incidencias y Respuesta de Emergencia

El servicio de emergencias 112 ha recibido más de 1.760 llamadas, generando unas 1.500 incidencias, principalmente por caída de árboles y ramas. Bomberos de la Generalitat informaron haber atendido alrededor de 200 avisos relacionados con estos fenómenos.

El Pronóstico de Oriana y Cambios Climáticos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que tras Nils, la borrasca Oriana llegará mañana, trayendo consigo fuertes vientos, lluvias intensas, y un descenso significativo en las temperaturas, con posibilidades de nieve a altitudes más bajas.

Zone en Alerta y Precipitaciones Fuertes

Este jueves, las alertas naranjas abarcan distintas regiones, incluyendo Andalucía, Asturias y Galicia, donde se esperan lluvias persistentes. En Cádiz, se anticipan acumulaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado en un día.

Inundaciones y Precauciones

La situación en la ciudad de Cuenca es alarmante, con el río Júcar alcanzando un caudal crítico. Los accesos a su cauce están cerrados para evitar riesgos. En Andalucía, cerca de 3.000 personas siguen evacuadas debido a las inundaciones, mientras que en Alicante se registraron rachas de viento que han interrumpido el tráfico ferroviario.

El Impacto en Otras Comunidades

Galicia ha sido severamente afectada, reportando cerca de 800 incidentes, siendo A Coruña la provincia más golpeada. En Baleares, el viento ha originado más de un centenar de situaciones de emergencia.

Algeciras también reporta cancelaciones en las travesías marítimas debido a la fuerte borrasca, que continúa desafiando la estabilidad en la región.