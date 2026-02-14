¿Investigar a Andrew? Posible interrogatorio por su amistad con Epstein

La revelación de las conexiones del príncipe Andrew con el escándalo Epstein ha provocado un fuerte clamor en el Reino Unido. Gordon Brown, expresidente británico, demanda que se tomen acciones serias contra quienes encubrieron abusos.

La Revelación Impactante de Gordon Brown

Gordon Brown ha abordado en detalle las revelaciones relacionadas con los archivos de Jeffrey Epstein. Su investigación lo llevó a cuestionar la lealtad de su antiguo funcionario, Peter Mandelson, y a poner de relieve el «abuso de mujeres por depredadores masculinos» en el contexto británico.

El Príncipe Andrew Debe Comparecer Ante la Justicia

Tras examinar registros de vuelos y otros datos, Brown concluyó que el príncipe Andrew debería ser interrogado por la policía por sus vínculos con Epstein. Esta opinión no sólo refleja su preocupación, sino también la de muchos otros en el Parlamento, quienes piden una revisión exhaustiva del rol de las instituciones británicas, incluida la monarquía.

Los Llamados Desde Westminster

En recientes declaraciones, Sarah Owen, presidenta del Comité de Mujeres e Igualdades de la Cámara de los Comunes, también enfatizó la importancia de que el príncipe Andrew rinda cuentas tanto a la policía como al Parlamento. Abogó por una nueva perspectiva que devuelva la fe a los sistemas políticos.

Revelaciones que No Pueden Ignorarse

Un informe de la BBC destacó que múltiples vuelos de Epstein pasaron por aeropuertos británicos, donde según Brown, mujeres fueron transferidas de un avión a otro. Adicionalmente, se mencionaron omisiones en investigaciones previas de la Policía Metropolitana respecto a importantes evidencias. “Las revelaciones de Stansted exigen que se entreviste al príncipe Andrew”, subrayó Brown.

Respuestas a Allegaciones Serious

La policía de Thames Valley investiga no solo el intercambio de documentos entre Andrew y Epstein, sino también acusaciones de encuentros inapropiados. Estos eventos, que supuestamente ocurrieron en su residencia real, están siendo considerados de manera seria.

El Silencio del Príncipe Andrew

A medida que las evidencias emergen, la falta de respuesta por parte de Andrew es notable. A pesar de desmentir cualquier vinculación incorrecta, las preguntas sobre su relación con Epstein se intensifican, especialmente después de las revelaciones sobre correos electrónicos que indican un grado de complicidad.

Interrogantes Sobre la Integridad del Príncipe

Los correos entre Andrew y Epstein han suscitado cuestionamientos sobre la ética del exduque. Había compartido información confidencial sobre oportunidades de inversión mientras ocupaba su cargo como enviado comercial del Reino Unido.

Un Futuro Incertidumbre para la Monarquía

Las actitudes frente a la familia real están cambiando. Con recientes medidas tomadas por el rey Carlos para distanciarse del escándalo, algunos ciudadanos expresan su deseo de que se hagan públicos los correos y documentos pertinentes.

La Voz del Pueblo

Sobre este tema, la superviviente de grooming y parlamentaria Natalie Fleet comentó: “Es crucial que la familia real demuestre que toma esta situación en serio. Las palabras no son suficientes; se requiere acción.”

A medida que la presión aumenta, la sociedad espera que se haga justicia, y la ruta hacia la transparencia comienza a abrirse lentamente.