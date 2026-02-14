Detectan caso de sarampión importado tras un viaje.

Una alarma sanitaria ha sido activada en la Ciudad de Buenos Aires tras la detección de un caso de sarampión en un hombre de 29 años que acaba de regresar de un viaje al extranjero.

El Ministerio de Salud de Argentina comunicó oficialmente que el laboratoria del Instituto Malbrán confirmó la infección. El afectado había estado en un vuelo desde Filipinas hacia Australia, donde se encontraron pasajeros infectados con esta enfermedad.

Un Contexto de Rebrote Global

La situación es motivo de preocupación, ya que durante 2025 se reportaron en América Latina un total de 14.891 casos, lo que representa un alarmante aumento de 32 veces en comparación con el año anterior. En los primeros meses de 2026, al menos 1.031 nuevos casos han sido registrados en diversos países del continente, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

Vacunación: La Mejor Defensa

Afortunadamente, Argentina se mantiene como un país libre de sarampión. Sin embargo, ante el resurgimiento de esta enfermedad a nivel global, las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población para que se vacune, enfatizando la importancia de proteger especialmente a los más jóvenes.