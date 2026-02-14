Mujeres con Discapacidad en Tecnología: Abriendo Puertas al Empleo

La transformación digital y el teletrabajo abren nuevas puertas para la inclusión de mujeres con discapacidad en el ámbito laboral. Sin embargo, la realidad aún muestra grandes desafíos que enfrentar.

Un reciente estudio de la Fundación Por Igual Más revela que, a pesar de que el 85% de las mujeres con discapacidad desea formar parte del sector tecnológico y administrativo, solo un 15% ha logrado concretar esta aspiración. El teletrabajo surge como una solución efectiva para superar las barreras de accesibilidad que enfrentan en empleos tradicionales.

Desafíos de Inserción Laboral

El análisis realizado con mujeres de Córdoba indica que la inserción laboral enfrenta múltiples obstáculos. Un 46% de ellas asume responsabilidades de cuidado familiar, lo que complica su acceso al mercado laboral. Ante estas dificultades, el teletrabajo se presenta como una vía crucial para alcanzar la independencia económica.

Accesibilidad y Oportunidades Laborales

A pesar de que el 64% de las empresas consultadas no han contratado a mujeres con discapacidad, el 85% está dispuesto a explorar opciones de teletrabajo. Sin embargo, solo el 2% de estas organizaciones cuenta con las condiciones necesarias para integrar a personas con discapacidad en su plantilla.

Percepciones Erróneas y Realidades del Mercado

El estudio también indica que los prejuicios, y no la capacidad profesional, son la principal barrera para la inclusión de mujeres con discapacidad. Un 85% de las empresas que han incorporado a este grupo han calificado la experiencia de contratación como ‘excelente’. Además, un impresionante 90% ha observado menor rotación y mayor lealtad entre estas trabajadoras.

Hacia un Reconocimiento Justo del Talento

La Fundación Por Igual Más sugiere que es fundamental dejar atrás el enfoque de integración laboral como un ‘favor’ y avanzar hacia un reconocimiento auténtico del talento disponible. Esto incluye iniciativas concretas, como el proyecto «Empleo de Mujeres con Discapacidad Cordobesas en el ámbito IT», que busca capacitar y brindar herramientas a este grupo a través de talleres de habilidades digitales y sociolaborales.

Estadísticas que Revelan Desigualdades

Los datos de «Chicas en la tecnología» muestran que solo el 22% de las mujeres en la región se involucra en carreras de programación, y un 62% de las jóvenes entre 11 y 14 años tienen escaso conocimiento sobre estas trayectorias laborales. Además, el 43% de las mujeres menores de 24 años no conocen a ninguna mujer trabajando en el sector tecnológico.

Perspectivas para 2025

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que, para 2025, las mujeres representarán solo 2/5 partes del empleo mundial. A pesar de la creciente participación en el mercado laboral, las brechas siguen siendo significativas. La diferencia en la tasa de empleo entre hombres y mujeres alcanza 24,2 puntos porcentuales; además, las mujeres jóvenes enfrentan un 14,4% más de probabilidad de no trabajar ni estudiar.

La situación actual evidencia que los obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad están más relacionados con el acceso a oportunidades laborales que con la posibilidad de desempeñarse adecuadamente. La necesidad de un cambio estructural es urgente para construir un futuro laboral más equitativo.