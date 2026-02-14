Quirno destaca en Múnich la clave de la relación con China

El canciller argentino, Pablo Quirno, estuvo presente en la 62ª Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Ambos funcionarios destacaron la relevancia de la relación bilateral entre Argentina y el gigante asiático.

En un mensaje compartido en la red social X, Quirno subrayó el significativo aumento en el intercambio comercial con China, que se ha expandido notablemente desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Este encuentro reflejó el enfoque pragmático de la actual administración argentina hacia Beijing.

De la Retórica a la Colaboración

Las relaciones entre el gobierno de Milei y China han evolucionado considerablemente. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei había manifestado su desconfianza hacia el régimen chino. Sin embargo, su posición ha cambiado desde su asunción, reconociendo la importancia de mantener vínculos comerciales.

Este cambio de actitud quedó evidente en su participación en el Foro Económico Mundial, donde Milei admitió que «China es un gran socio comercial».

Un Equilibrio Delicado

La administración argentina navega un complicado equilibrio entre Estados Unidos y China. La presión de la Casa Blanca para reducir la dependencia de Argentina hacia Beijing se ha intensificado. Scott Bessent, ex secretario del Tesoro durante el mandato de Trump, había manifestado su deseo de alejar a Argentina de la influencia china en América Latina.

A pesar de estos intentos, el comercio con China sigue en auge, alcanzando un total de US$ 27.753 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 56% en comparación con el año anterior.

Reuniones Estratégicas en Múnich

Durante su estancia en Múnich, el canciller Quirno abordó varios temas con Wang Yi, incluyendo la expansión de las exportaciones argentinas y nuevas inversiones, así como avances en proyectos de infraestructura clave como las represas del sur. Además, se discutió el fortalecimiento de los lazos aéreos entre ambas naciones mediante la reciente inauguración de un vuelo Shanghái-Buenos Aires.

Colaboración Internacional

Quirno también sostuvo reuniones con figuras clave de la política europea, como el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y la presidenta de la Comisión Europea. Conversaron sobre la importancia de la pronta implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados de Argentina.

Asimismo, el canciller se reunió con Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos. Ambos coincidieron en el potencial estratégico de Argentina para profundizar su presencia en el Medio Oriente, destacando el reciente acuerdo para desarrollar el proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta.

Acerca de la Conferencia de Múnich

La Conferencia de Seguridad de Múnich es un evento internacional que se lleva a cabo anualmente desde 1963, donde se analizan temas de política exterior, seguridad y defensa. Este espacio permite discutir y establecer alianzas clave en un contexto geopolítico cambiante.