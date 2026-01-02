35 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Disfrutá Recitales, Teatro y Más del 2 al 4 de enero

Descubre las mejores actividades culturales de este fin de semana en Argentina, con opciones que incluyen desde clásicos del rock hasta emocionantes obras de teatro y exposiciones de arte.

Música en Vivo: Propuestas Imperdibles

La costa argentina se vuelve el epicentro musical con una serie de conciertos destacables. La icónica banda de rock liderada por Piti Fernández realizará su primer show del verano en Umano, en Mar del Plata.

Domingo a las 21 horas en Umano, Balneario Horizonte, Ruta 11 y Vélez Sarsfield, Playas del Sur, Mar del Plata.

Por otro lado, un joven talento del jazz se presenta en un nuevo formato con Bruno Di Lorenzo y Mateo Ottonello, en lo que será su primer proyecto solista. Sábado a las 20 y 22:30 en Bebop, Uriarte 1658.

La banda de La Plata, Guasones, traerá su repertorio clásico a Mar del Plata este viernes. Viernes a las 22 en Playa Horizonte.

Además, el desafío de un tributo a Los Redondos contará con la participación de 99 Monos como invitados. Sábado a las 21 en BrewHouse Puerto, Garibaldi 4830, Mar del Plata.

Para quienes buscan una experiencia electrónica, el DJ Boris Brejcha ofrecerá un extenso set en Punta del Este. Viernes a las 24 en Open Park.

Teatro: Historias que Conmueven

La obra dirigida por Federico Palazzo presenta a tres amigos que intentan recuperar la audición de uno de ellos a través de la obtención de un audífono. Una historia conmovedora con Antonio Grimau y Osvaldo Laport. Funciones: viernes a las 20, sábado a las 19:30 y 21:30, domingo a las 19:30, en Multiteatro, Corrientes 1283. Entradas desde $40.000.

Pompeyo Audivert vuelve a la escena con una propuesta que exige catarsis en Hécate. Funciones: sábado a las 18 y domingo a las 21:15 en Teatro Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde $32.000.

El divertido Stand Up de Vinchu Rivera y Natalia Solano promete risas. Funciones: viernes a las 22:30 y sábado a las 21:15 en Konzert Café, Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Entradas desde $18.000.

Cine: Estrenos de la Semana

El reconocido director Richard Linklater trae una reimaginación de «Sin aliento», marcando el inicio de la nueva ola francesa. Nouvelle Vague . Comedia dramática, salas: Cinemark Palermo y más.

Además, la joven Sydney Sweeney protagoniza «La empleada», un thriller que explora las capas de una familia elite. La empleada . Suspenso, salas: Cinemark Palermo y más.

Regresa la aventura con «Avatar: Fuego y cenizas», donde Jake y Neytiri enfrentan nuevos adversarios. Avatar: Fuego y cenizas . Aventura/Ciencia ficción, en diversas salas.

Exposiciones de Arte: Una Visita Obligada

Sumérgete en el mundo de Claude Monet con una impresionante experiencia multimedia en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Viernes a domingo, de 10:00 a 20:00.

La muestra «Pop Brasil» en el Malba trae una colección de obras representativas de los años 60 y 70 en Brasil. Viernes a domingo, de 12:00 a 20:00.