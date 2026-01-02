Conflicto interno en el liberalismo: Menem y trolls de Santiago Caputo debaten sobre el Islam

La tensión crece entre los libertarios argentinos tras un ataque a la religión musulmana que ha desatado una serie de reacciones y críticas dentro del partido. La disputa revela tanto divisiones internas como críticas externas hacia el gobierno de Javier Milei.

Un Ataque que Desata Polémica

Un prominente dirigente libertario, que decidió permanecer en el anonimato, expresó su preocupación sobre los recientes ataques a la comunidad musulmana, indicando que esto no solo busca deslegitimar a los Menem, sino que también representa un riesgo para la cohesión de su espacio político. «Es una actitud suicida», afirmó, haciendo referencia a las acciones de ciertos grupos próximos al asesor presidencial Santiago Caputo.

Las Reacciones a los Ataques

La controversia comenzó durante las vísperas del Año Nuevo, cuando un tuitero, conocido como Gordo Dan, mantuvo un intercambio caliente en la red X (anteriormente Twitter) con el diputado Alejandro Fargosi. Gordo Dan, vinculado a las Fuerzas del Cielo de Caputo, realizó comentarios ofensivos sobre el Islam, describiéndolo como “liberticida y asesino”. Esta provocación generó una respuesta firme de Zulemita Menem, quien hizo hincapié en que confundir el Islam con el terrorismo es un «error grave y doloroso».

Defensas Fuertes desde la Comunidad Menem

Zulemita no solo defendió su fe, sino que también recordó sus esfuerzos por acercar a figuras políticas a importantes dirigentes musulmanes, haciendo hincapié en que varios colaboradores de Milei tienen raíces en el Islam. Martin Menem, un líder clave dentro del partido, se unió al debate, enfatizando que no hay que permitir que las acciones de unos pocos definan a toda una religión.

Escalada del Conflicto y Respuestas Contrapuestas

A medida que el debate se intensificaba, otros funcionarios libertarios, como Agustín Romo y Laje, se dividieron en sus posiciones. Mientras Laje advirtió sobre una «invasión islámica», otros, como Fargosi, pidieron que no se generalice la violencia a toda la comunidad musulmana. Martín Menem reiteró que no se debe confundir terrorismo con religión, abogando por un diálogo más comprensivo.

Un Ciclo de Agresiones en Redes Sociales

Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla. Tuiteros afines a Caputo, como Esteban Glavinich, lanzaron ataques contra los Menem y su apoyo al Islam, alegando que la ideología musulmana es incompatible con los valores argentinos. En un ambiente cargado de tensión, los exabruptos no tardaron en florecer, llevando a una escalada de agravios y provocaciones que continúan polarizando a la comunidad política.

El Futuro del Debate sobre la Libertad de Culto

A medida que los ecos del conflicto resuenan, los libertarios se encuentran en una encrucijada. Hay una clara división entre quienes abogan por la libertad de culto y quienes consideran que el Islam representa una amenaza. Esta disputa interna se entrelaza con el panorama político más amplio y pone en tela de juicio la cohesión del movimiento libertario bajo el gobierno de Javier Milei.