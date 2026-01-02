Mil millones de smartphones en riesgo por malware que roba contraseñas

Un alarmante informe revela que un 30% de los teléfonos Android operan con versiones desactualizadas, exponiendo a sus usuarios a potenciales robos de información personal y financiera.

Más de mil millones de teléfonos Android están bajo riesgo constante debido a ataques de malware que buscan robar contraseñas y datos sensibles. El principal culpable de esta situación es la falta de actualizaciones de seguridad en un número significativo de dispositivos en uso.

Este preocupante dato proviene de un reciente estudio realizado por Zimperium y difundido por StatCounter, que indica que un 30% de los teléfonos Android activos funcionan con versiones anteriores a Android 13, muchas de las cuales ya no reciben parches de seguridad ni soporte técnico.

La problemática radica en la estructura del ecosistema Android, donde la diversidad de marcas y modelos lleva a políticas de actualización inconsistentes y abandonos de equipos que aún son utilizados diariamente. A diferencia de Apple, que ofrece actualizaciones simultáneas a millones de dispositivos, Android se enfrenta a un escenario donde cada fabricante sigue su propio calendario.

Las Vulnerabilidades que Atraen a los Atacantes

Esta fragmentación del sistema operativo expone a los usuarios a vulnerabilidades conocidas que los delincuentes cibernéticos aprovechan. Cada mes se reportan múltiples fallas críticas que solo reciben corrección en dispositivos compatibles con las versiones más recientes de Android.

El riesgo se intensifica dada la importancia de los teléfonos móviles en la vida diaria: son la puerta de acceso a bancos, billeteras virtuales, correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones de gestión de contraseñas. Una brecha de seguridad puede resultar en fraudes y robo de información valiosa.

Malware: ¿Cuáles son los más Comunes?

Según el informe, el spyware es el tipo de malware más común en Android en el último año. Este software malicioso se instala sin el consentimiento del usuario y recolecta información personal de manera clandestina.

Además, han aumentado los troyanos bancarios, como Vultur, DroidBot y BlankBot, que se centran en el robo de credenciales financieras y manipulación de apps bancarias.

Recomendaciones para Proteger tu Dispositivo

Para disminuir el riesgo de ataques, los expertos sugieren:

Actualizar el sistema operativo siempre que sea posible, con el fin de contar con los parches de seguridad más recientes.

Descargar aplicaciones únicamente desde Google Play, lo que reduce las posibilidades de infección por malware.

Evitar vínculos sospechosos recibidos a través de SMS, mensajes de correo o redes sociales, independientemente de que parezcan legítimos.

Evitar conexiones a redes Wi-Fi públicas; si es necesario, utilizar una VPN para asegurar las comunicaciones.

Revisar los permisos de las aplicaciones y otorgar solamente los necesarios.

Cambiar de dispositivo si el fabricante deja de proporcionar actualizaciones de seguridad, dado que el riesgo aumenta considerablemente.