Explora los hitos que marcarán el año 2026, desde la muerte de figuras icónicas hasta eventos socio-políticos que transformaron al mundo.

Un Año de Aniversarios Significativos

La revista Hérodote prepara una mirada hacia el pasado destacando aniversarios que marcan la historia de la humanidad, tales como los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís y los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Este enfoque no solo abarca eventos lejanos, sino también sucesos contemporáneos de la generación ‘silver’, aquellos que influyeron en las personas que hoy tienen entre 60 y 100 años.

Retrospectiva Contemporánea

Esta serie de efemérides se presenta de manera temática, clasificando los acontecimientos por mes y relevancia. Incluye no solo hechos políticos, sino también avances científicos, culturales y deportivos que persistieron en la memoria colectiva.

Momentos Destacados del Pasado

Estreno de ‘Metrópolis’

El 10 de enero de 1926, la película ‘Metrópolis’, dirigida por Fritz Lang, hizo su debut, convirtiéndose en un clásico del cine expresionista alemán. La trama refleja una sociedad futurista dividida entre clases sociales y ha sido interpretada como una premonición de regímenes totalitarios.

El Nacimiento de la Televisión

El 26 de enero de 1926, John Baird realizó la primera transmisión de televisión en Londres. Esta nueva forma de comunicación transformaría radicalmente el entretenimiento y la información a nivel global.

Tragedia del Challenger

El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger explotó durante un vuelo que estaba siendo transmitido en vivo. La tragedia resultó en la muerte de siete astronautas y marcó un antes y un después en la historia espacial de la humanidad.

Impactos en la Cultura y la Sociedad

El Legado de Simone de Beauvoir

La famosa filósofa y escritora, cuya obra ‘El segundo sexo’ inició discusiones sobre el feminismo, falleció el 14 de abril de 1986. Su influencia perdura, desafiando a las nuevas generaciones a reconsiderar cuestiones de género.

Un Suceso Trágico en Suecia

El 28 de febrero de 1986, el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado a la salida de un cine. Este magnicidio dejó una impronta en la política sueca y un legado de investigaciones que aún persisten.

Conexiones entre Acontecimientos Históricos

Las conmemoraciones que se celebrarán en 2026 no solo rindan homenaje a figuras solitarias, sino que también invitan a reflexionar sobre cómo diversos acontecimientos históricos están interconectados. Desde la nacionalización del canal de Suez en 1956 hasta el desarrollo de la inteligencia artificial en años recientes, cada evento ha jugado un papel esencial en el tejido de nuestra sociedad actual.