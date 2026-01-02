La Influencia Creciente de los Periquitos en Richmond Park: ¿Amenaza o Adaptación?

La presencia de los periquitos de cuello anillado ha transformado el sonido de Richmond Park, un emblemático espacio verde del Reino Unido, en los últimos años. ¿Son los cantos de estas aves una invasión que afecta la fauna local?

En las últimas dos décadas, la fauna sonora de Richmond Park ha cambiado drásticamente. Si antes se escuchaban los trinos del alcaudón, el martinete de mayor pico o el canto de las alondras, ahora el sonido predominante pertenece al vibrante periquito de cuello anillado.

El Aumento de la Población de Periquitos

Desde 1994, la población de periquitos en el Reino Unido ha experimentado un asombroso incremento del 25%. Aunque inicialmente se concentraron en Londres y sus alrededores, su presencia se ha expandido a otras ciudades del norte, como Manchester y Newcastle. Richmond Park, con sus extensos árboles ancianos, se ha convertido en un hábitat ideal para estas aves, que encuentran en sus troncos resquicios perfectos para anidar, además de contar con una abundante celebración de frutas y flores a su disposición.

Los Efectos en la Fauna Local

Si bien el aumento de los periquitos es notable, su impacto en aves nativas que ya enfrentan dificultades es motivo de debate. Investigaciones del British Trust for Ornithology estiman que hay más de 30,000 periquitos en el país, con 15,000 parejas reproductoras. Sin embargo, el efecto que esta especie invasora pueda tener en aves como los estorninos y los picos de menor tamaño aún no está claro. Paddy McCleave de la organización Songbird Survival señala que falta investigación actualizada sobre cómo estos pájaros afectan a las especies locales. “Su presencia puede competir con las aves nativas en los comederos, lo que genera estrés y disminuye su comportamiento para forrajear”, advierte.

Investigaciones Internacionales y Problemas Concurrentes

En Europa, hay indicios de que los periquitos pueden tener efectos negativos sobre otras especies. En 2010, un estudio en Bélgica reveló que un tercio de la población de trepadores nuthatch podría estar en riesgo a causa del aumento de los periquitos. Sin embargo, una investigación posterior en el Reino Unido no encontró evidencia de competencia significativa que afectara a los nuthatches o a otras especies de aves que anidan en cavidades. En España, los investigadores han documentado cómo la población de murciélagos nocturnos se ha visto amenazada por los periquitos. Se observaron comportamientos agresivos hacia los murciélagos, lo que llevó a las autoridades de Madrid a implementar un programa de control que incluye el sacrificio humanitario de estas aves.

El Futuro de los Periquitos en el Reino Unido