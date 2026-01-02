Temporal en Córdoba: Un fallecido, árboles y postes caídos, y autos destrozados por granizo

Tragedia en Córdoba: un temporal causa muertes y devastación

La ciudad de Córdoba y el Departamento Colón enfrentan las secuelas de un violento temporal que dejó un saldo trágico, incluyendo un fallecido y numerosos daños materiales.

Un vendaval devastador

El fuerte viento que azotó la zona norte de Córdoba la tarde del 1 de enero provocó la muerte de un trabajador, Jorge Giannineto, de 61 años, tras el derribo de cuatro cabinas en la estación de peaje de Estación Juárez Celman, sobre la ruta 9 Norte. El fenómeno, que duró apenas 15 minutos, no solo causó la muerte del supervisor, sino que también dejó a dos compañeros heridos, afortunadamente fuera de peligro, aunque uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo y otro una posible fractura.

La devastación fue significativa, llegando incluso al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, donde destrozó vidrios de vehículos estacionados. Grupos de emergencia, incluyendo la Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios, llegaron al lugar para asistir a las víctimas y evaluar los daños.

Declaraciones que conmueven

Gustavo Rossi, del sindicato UECARA, relató que el viento que atravesó las cabinas fue extremadamente fuerte. «Una de las cabinas se despegó y cayó sobre Jorge, quien había ido a ayudar a una de sus compañeras», comentó. La estación ha sido cerrada temporalmente y no reanudará las actividades hasta que se garantice la seguridad de los trabajadores.

Caída de postes y daños materiales

El Gobierno provincial informó que al menos 15 postes de media tensión colapsaron en la Ruta Nacional 9 Norte, provocando cortes de luz y problemas de conectividad en la región. Personal de EPEC está trabajando para restablecer los servicios, mientras que Caminos de las Sierras se encarga de la seguridad vial en la zona afectada.

También se registraron voladuras de techos en viviendas de la zona sur, impactando a varias familias. Defensa Civil está proporcionando asistencia a los damnificados y se solicita la colaboración de la comunidad para ayudar con artículos de primera necesidad.

Impacto en localidades cercanas

El temporal dejó su huella en diversas localidades, con reportes de:

Colonia Caroya: Caída de árboles y tendido eléctrico. Colonia Vicente Agüero: Caída de árboles, sin daños en viviendas. Jesús María: Problemas similares con árboles y tendido eléctrico; actualmente se realizan relevamientos en barrios. Malagueño: Caídas de postes y árboles, además de un techo volado. Villa Allende: Barrios afectados por la caída de árboles y cortes de luz.

El meteorólogo Rafael Di Marco informó que las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de hasta 92 kilómetros por hora, lo que explica la magnitud de los daños en la región.

La comunidad se encuentra en estado de alerta y recuperación, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad lo más pronto posible.