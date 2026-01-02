Nuevo Régimen de Subsidios Energéticos: Claves del Cambio

El Gobierno de la Nación ha lanzado una reforma significativa en el sistema de subsidios energéticos, buscando apoyar a los hogares que más lo necesitan. Con esta modificación, se pone fin al antiguo esquema de segmentación por ingresos.

El reciente Decreto 943/2025 marca una nueva era en la política energética nacional, habilitando el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este sistema unificado se hace cargo de los subsidios destinados a la energía eléctrica, gas natural, gas propano y gas licuado en garrafas de 10 kilos.

¿Qué implica el Nuevo Régimen?

El principal objetivo del SEF es asegurar que los hogares en situaciones de vulnerabilidad tengan acceso a la energía necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Con esta normativa, se elimina la segmentación que clasificaba a los usuarios en tres niveles según sus ingresos, y se establece un solo grupo de beneficiarios que recibirán asistencia estatal.

Registro de Subsidios Energéticos: Una herramienta más eficiente

En línea con esta reforma, se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la supervisión de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, parte del Ministerio de Economía. Este nuevo registro se basará en la información existente en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), activo desde junio de 2022.

Facilidades para los beneficiarios

Para aquellos ya inscriptos en el RASE, no será necesario realizar un nuevo registro para acceder al ReSEF. Sin embargo, tendrán la opción de actualizar su información a través de formularios de declaración jurada, donde podrán modificar datos del grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro energético solicitadas.

Esta iniciativa busca no solo simplificar el acceso a los subsidios, sino también garantizar que todos los argentinos puedan disfrutar de un suministro energético asequible y esencial en sus hogares.

La atención ahora se centra en la implementación de estas medidas y su impacto en la vida diaria de los ciudadanos.