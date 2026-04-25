4 de cada 10 argentinos buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes

Un nuevo estudio revela que la difícil situación económica ha llevado a muchos argentinos a buscar una segunda fuente de ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Un reciente informe de la consultora Delfos pone de manifiesto las dificultades económicas que enfrenta la población argentina. Actualmente, cuatro de cada diez argentinos está buscando un segundo empleo, lo que refleja una realidad preocupante: sus ingresos actuales no son suficientes para cubrir sus gastos diarios.

La reforma laboral vuelve a estar en el centro de la escena: la Cámara Nacional de Apelaciones valida su aplicación inmediata.

Perfil de los Buscadores de Empleo

Este fenómeno afecta especialmente a jóvenes y adultos jóvenes, quienes enfrentan una alta informalidad laboral. El estudio indica que el 43% de los encuestados está activamente en la búsqueda de trabajo debido a la insuficiencia de su salario actual. En contraste, solo un 20% afirmó que no necesita ingresos adicionales.

Impacto en la Población Jubilada

El informe también destaca que el 14% de quienes buscan un segundo trabajo son jubilados, convirtiéndolos en el tercer grupo más afectado, después de los oficios independientes y empleados privados. Este dato evidencia cómo la búsqueda de estabilidad económica atraviesa todas las edades.

Distribución Geográfica de la Búsqueda Laboral

La búsqueda de un segundo empleo muestra concentraciones interesantes: el Gran Buenos Aires lidera con el 20% de los casos, seguido por el NEA (19%) y el NOA (17%). Otras regiones, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también reflejan una alta demanda laboral.

El Deterioro Salarial en Contexto

A pesar de un leve aumento del 2,4% en los salarios promedios en febrero de 2026, este porcentaje queda por debajo de la inflación, que ese mes alcanzó el 2,9%. En el acumulado del año, los salarios crecieron un 5%, mientras que la inflación se elevó un 5,9%, indicando un claro deterioro en el poder adquisitivo de los argentinos.

Por sexto mes consecutivo, el salario del sector registrado ha estado por debajo de la inflación, lo que confirma la crisis que muchas familias atraviesan en el país.