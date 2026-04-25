Descubriendo mi pasión: El amor por el terror y los zombies

Enfrentando desafíos y soledad, un joven argentino descubre su pasión por el cine y las historias que lo marcaron para siempre.

Una Adolescencia Complicada

La adolescencia puede ser una etapa tumultuosa, aún cuando las circunstancias no son del todo adversas. A pesar de contar con el apoyo de una familia amorosa y disfrutar de una vida de clase media en Buenos Aires, la felicidad pareció esfumarse para un joven que, después de una infancia gloriosa, perdió su camino en la escuela secundaria.

Un Cambio de Escenario

Al ingresar en 1998 a la E.M.E.M. N°1 “Rodolfo Walsh” en Villa Pueyrredón, este joven sintió que su confianza se desvanecía. Si bien había disfrutado de un entorno escolar positivo en su primaria, la nueva etapa dotada de inseguridades marcó un descenso en su sociabilidad, especialmente durante los primeros años de secundaria.

Buscando Conexiones

A pesar de conocer compañeros simpáticos, la verdadera amistad no se formó hasta más adelante, en cuarto año, cuando la estructura de la clase cambió. La interacción era escasa, limitándose a las horas de clase y algunos partidos de fútbol. Sin embargo, su deseo de vincularse chocaba con una mentalidad de juicios precipitados y una resistencia al cambio.

Descubriendo Pasiones

Durante esa etapa, el amor por la literatura, el cine y la música se convertió en su refugio. La lectura, los cómics y las películas eran su escape, ofreciendo un mundo donde se sentía verdaderamente en casa. Mientras sus compañeros exploraban nuevas experiencias sociales, él se sumergía en su universo de fantasía.

El Impacto del Cine de Culto

La revelación llegó con el descubrimiento de la película “Plaga Zombie”, un proyecto hecho por jóvenes con un presupuesto mínimo que encendió su deseo de crear. Admiraba esas expresiones artísticas que desafiaban las convenciones y exploraban lo grotesco y lo extraño, conectando con su deseo de ser diferente y destacar.

Un Punto de Inflexión en la Escuela

En el último año de secundaria, la asignatura “Cultura y Medios” le brindó la oportunidad de crear un producto cultural. Junto a sus compañeros, decidió rodar un cortometraje que mezclaba reflexión y risas. Con el éxito de su producción amateur, surgió la idea de organizar un festival de cine que incluiría películas de terror, consolidando su interés por el séptimo arte.

La Visita de un Director de Cine

La historia tomó un giro inesperado cuando uno de los directores de “Plaga Zombie” decidió asistir a su festival. La llegada de Pablo Parés y su novia, una periodista de su revista favorita, fue un momento definitorio que lo llevó a descubrir la posibilidad de unir su pasión con la amistad. Al ejecutar este encuentro, vio cómo su entorno se iluminó ante algo que, hasta entonces, parecía inalcanzable.

La Conexión que Cambió Todo

Para su sorpresa, sus compañeros de clase se interesaron por la cinta presentada. En ese momento, comprendió que su pasión podría unir realidades distantes y que había encontrado una forma de conectar con aquellos que antes parecían tan distintos. Así nació su deseo de dedicarse al cine.