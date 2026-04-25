Turín: Italia presenta un robot guía en el Museo Palazzo Madama

R1, un innovador robot, está revolucionando la manera en que los visitantes exploran un emblemático museo, combinando tecnología y arte para ofrecer una experiencia única e interactiva.

Innovación en el corazón del museo

Este sorprendente robot se desplaza a una velocidad de 1.5 metros por segundo, gracias a sus ruedas, y emplea inteligencia artificial para explicar las exposiciones de forma dinámica. Su funcionalidad permite a los visitantes moverse con facilidad por los estrechos pasillos del edificio histórico.

Un proyecto respaldado por la tecnología europea

El desarrollo de R1 cuenta con un financiamiento de 4 millones de euros proveniente del programa Digital Europe de la Unión Europea, junto a aliados como la Universidad de Génova y Robert Bosch GmbH. Desde su lanzamiento a finales de marzo, el robot ha estado funcionando durante aproximadamente seis semanas, impresionando a todos con su capacidad para adaptarse al entorno.

¿Cómo navega el robot en su entorno?

Los ingenieros detrás de R1 han integrado sensores y cámaras que le permiten evitar obstáculos y ajustar su ruta en tiempo real. Si es necesario, el robot puede reorientarse y redibujar su mapa mental del lugar, asegurando una navegación fluida y sin interrupciones.

Interacción humano-robot: el futuro del turismo cultural

Los funcionarios del museo destacan que la intención de implementar R1 es apoyar al personal, especialmente en momentos de mayor afluencia, que puede aumentar hasta un 30%. Las primeras impresiones del público han sido positivas, con más del 80% de los visitantes reportando interacciones satisfactorias. Sin embargo, algunos aún muestran reticencias y prefieren la guía humana para obtener explicaciones más detalladas.