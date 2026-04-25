Descubren naufragio de 200 años tras hallar un trozo de madera en la arena

Un equipo de Parks Canada ha desenterrado los restos de un naufragio de hace aproximadamente dos siglos en la reserva del Parque Nacional Sable Island, Nueva Escocia, un descubrimiento que arroja luz sobre un evento marítimo significativo.

Los arqueólogos han identificado los restos de un barco que podría ser el sloop Swift, que se hundió en una tormenta el 27 de septiembre de 1812. Este hallazgo, provocado por una tormenta invernal que expuso un fragmento de madera, marca un hito en la arqueología marítima de la región.

El Descubrimiento Sorprendente

El descubrimiento tuvo lugar en febrero de 2024, cuando un operario en Sable Island encontró un pequeño trozo de madera en la arena tras una tormenta. A través de un comunicado, Parks Canada anunció la importancia de este hallazgo, lo que llevó a una inspección más detallada del área afectada.

Trabajos Arqueológicos en Acción

Una vez confirmado el hallazgo, se organizaron excavaciones en colaboración con arqueólogos, técnicos Mi’kmaw y Earth Keepers. Las excavaciones se llevaron a cabo en dos etapas, en mayo de 2024 y mayo de 2025, revelando secciones de la embarcación enterrada bajo una duna de arena. Las excavaciones requirieron el uso de herramientas mecánicas para remover grandes volúmenes de arena.

Las excavaciones expusieron distintas secciones del barco Parks Canada

Una Historia de Naufragios

Los investigadores creen que los restos pertenecen a un mismo barco, el sloop Swift, con una estructura que coincide con los mapas históricos. Durante el naufragio, también se hundieron dos embarcaciones más: la goleta Emeline y la fragata HMS Barbadoes, que resguardaba el convoy. Las tripulaciones sobrevivientes fueron rescatadas dos semanas después por embarcaciones de Halifax.

Identificación de Materiales y Estructuras

A medida que las excavaciones progredían, se confirmaron detalles sobre la composición del barco, incluyendo que estaba construido de cedro de Bermudas, un material que corrobora su procedencia. Los arqueólogos también hallaron una pieza de cobre con un sello del Almirantazgo de 1810, vinculándola al HMS Barbadoes.

Las exploraciones se realizaron en un entorno inestable Parks Canada

Condiciones Desafiantes en Sable Island

La investigación en Sable Island se complica por su ambiente arenoso y cambiante, que puede ocultar o exponer restos arqueológicos de manera impredecible. Parks Canada destaca que los fragmentos a menudo emergen después de tormentas, lo que requiere una respuesta rápida para registrar los hallazgos antes de que sean cubiertos nuevamente.

Técnicas de Excavación y Documentación

Se emplearon técnicas específicas para abordar las condiciones del sitio, incluyendo la estabilización del área con bolsas de arena y el uso de maquinaria para remover material acumulado. Una vez expuestos los restos, los arqueólogos documentaron cada elemento, desde piezas de madera hasta clavos, utilizando tecnología avanzada para registrar la ubicación exacta.

El sitio, aunque cubierto nuevamente tras completarse la documentación, representa una de las raras oportunidades de correlacionar un sitio arqueológico con un evento documentado en Sable Island, un verdadero tesoro de la historia marítima.